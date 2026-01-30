InmoCaixa compra el edificio Estel a los fondos Bain Capital y Freo

InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, ha cerrado la compra del edificio Estel, en el centro de Barcelona, hasta ahora propiedad de los fondos Bain Capital y Freo. El brazo inversor de la Fundación La Caixa ha pagado 385 millones de euros en la que supone la mayor operación por importe en un único inmueble en el mercado de oficinas de la capital catalana hasta la fecha. El edificio, ubicado en la confluencia de la avenida Roma y la calle Mallorca, cuenta con una superficie bruta alquilable de 52.000 metros cuadrados, actualmente alquilados por encima del 93% a varias empresas, entre las que destaca la farmacéutica AstraZeneca, que ocupa 10.000 metros cuadrados.

El complejo Estel fue adquirido por el fondo norteamericano Bain Capital y la gestora Freo en 2021, con el objetivo de llevar a cabo una reforma integral que incluyó, como aspectos principales, la renovación estructural del activo, creando plantas de oficinas de más de 5.000 metros cuadrados, además de varios locales comerciales y servicios comunes, como un auditorio con capacidad para 300 personas, un gimnasio, dos cantinas, un patio ajardinado y una azotea con vistas 360 grados de la ciudad.

Entre los inquilinos del edificio ahora propiedad de InmoCaixa destaca, además de la mencionada farmacéutica, la empresa de ortodoncia Impress o las empresas de software Codeway y SII Group. En los locales comerciales están como arrendatarios los gimnasios Planet Fitness y los restaurantes Honest Greens, Casa Carmen, Veritas y Santagloria. La transacción 'off market' ha estado asesorada por Savills en los aspectos comerciales y por Cuatrecasas en los asuntos legales y fiscales, en el caso de los fondos vendedores, mientras CBRE ha actuado como asesor del brazo inmobiliario de Criteria

En un comunicado, Francisco Bello, socio de Bain Capital, ha señalado que la venta es "el resultado de un ciclo inversor completo basado en visión, colaboración y desempeño" y que el fondo sigue "identificando oportunidades" en Europa para rehabilitar y reposicionar activos para "generar valor a largo plazo". Jorge Gutiérrez, director general de Freo, ha añadido que transacciones como la de Estel generan "un patrimonio de gran valor para las ciudades donde se ubican, el entorno y sus vecinos, así como para los inquilinos de estos, poniendo a su disposición inmuebles con el más alto grado de calidad, servicios y siempre apostando por la sostenibilidad y tecnología".

Inversión en el mercado de oficinas en Barcelona

En 2025, el mercado de oficinas de Barcelona consolidó su recuperación, con una contratación anual de más de 301.000 metros cuadrados, un 13,7% superior a la de 2024. En el último trimestre, la firma de espacios alcanzó los 44.000 metros cuadrados, dato un 8,5% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de la consultora BNP Paribas Real Estate, que ha certificado que, "la fortaleza de la demanda en zonas consolidadas como el centro, el distrito de negocios y el 22@, junto con la reducción de la disponibilidad en los ejes", ha disparado las rentas medias a los niveles más altos de la serie histórica, en el entorno de los 32 euros por metro cuadrado.

Según datos de CBRE, Cataluña registró una inversión inmobiliaria en el último año de 3.472 millones de euros, un 41% más alta que la del año anterior y su tercer mejor registro histórico, al calor de la bajada de los tipos de interés y el buen posicionamiento de España dentro del entorno europeo. Sin ir más lejos, el país registró alrededor de 18.000 millones en transacciones. En concreto, la inversión en el sector de las oficinas en la región, principalmente en la capital, alcanzó los 770 millones de euros, suponiendo el 22% del total nacional y un crecimiento del 73% interanual, "reflejo del renovado interés por activos prime en ubicaciones estratégicas de Barcelona", según la mencionada firma de consultoría.