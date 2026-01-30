Coste de la vida
La inflación da un respiro y baja cinco décimas en el arranque de 2026, hasta situarse en el 2,4%
El Gobierno atribuye el buen comportamiento del IPC este enero a la bajada de precios de la energía
La inflación baja una décima en diciembre y cierra el año 2025 en un 2,7%
La inflación ha vuelto a dar un respiro este enero a los consumidores españoles, con una bajada de cinco décimas en el Índice de Precios al Consumo (IPC), que se encadena al descenso que ya registró el pasado diciembre, según el dato adelantado que ha dado a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso sitúa la inflación de este mes en el 2,4%. Es, según ha destacado el Ministerio de Economía en un comunicado, "el mayor descenso desde marzo del año pasado por la energía".
Esta evolución es debida, principalmente, al comportamiento de los precios de la electricidad, que si bien han subido, lo han hecho en menor medida que en enero de 2025. También a los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que disminuyen, frente al incremento que registraron en el mismo mes del año anterior. Y es que, en plena incertidumbre internacional por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, los precios de la gasolina y del diésel en España han ido a la baja, fruto del abaratamiento del crudo del barril Brent, que este viernes ha vuelto a reducirse incluso en un 1%, después de que la Administración de Donald Trump aliviara algunas sanciones sobre la industria energética venezolana.
La inflación subyacente, estable
La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, permanece plana en enero, en el 2,6% y es ya el tercer mes consecutivo en que lo hace. Esta estabilidad ya había sido prevista por los analistas, que consideran que este 2026 el IPC podría seguir moderándose y quedarse ligeramente por encima del 2%, el dato que ha marcado el Banco Central Europeo (BCE) para España. La fundación Funcas, por su parte, prevé que este año el indicador descenderá hasta el 2,4%.
Para el departamento que dirige el ministro Carlos Cuerpo, esta moderación de la inflación va en línea con el objetivo del BCE de que se mantenga estable cerca del 2% y permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo.
