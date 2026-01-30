El Edificio Metrópolis ha muerto, larga vida al Club Metrópolis: reabre el inmueble convertido en meca del lujo en Madrid

Estaba previsto que fuera el 21 de enero, coincidiendo con el 115º aniversario de la inauguración original del Metrópolis en 1911, pero la tragedia del accidente de Adamuz (Córdoba) aconsejó esperar unos días; no era momento para celebraciones de ningún tipo. El día, finalmente, ha sido este jueves: después de casi siete años, el edificio, uno de los más icónicos y representativas de Madrid, ha abierto de nuevo sus puertas al grran publico. Lo hace embellecido por fuera y totalmente renovado por dentro para convertirse en un nuevo emblema del lujo en la capital, el Club Metrópolis.

Impulsado por Marta Seco y Sandra Silva, dueños y fundadores del Grupo Paraguas, el histórico edificio de la confluencia entre Alcalá y Gran Vía renace a través de un ambicioso proyecto que aúna club privado internacional, hotel boutique y siete espacios gastronómicos. La reapertura culmina más de cinco años de trabajos de rehabilitación en un inmueble declarado Bien de Interés Patrimonial y devuelve a la ciudad un símbolo histórico adaptado a los usos del siglo XXI. Con ella, los empresarios aspiran a devolver a Madrid “un símbolo vivo, preparado para seguir escribiendo la historia con la ciudad y para la ciudad”.

Marta Seco y Sandro Silva frente a la cúpula del renovado Metrópolis. / Metrópolis

El renovado complejo abarca más de 6.000 metros cuadrados distribuidos en ocho plantas, de las cuales cuatro estarán abiertas al público. El resto se reserva a los socios del club, una comunidad internacional de perfil cosmopolita concebida como un espacio de encuentro social, cultural y gastronómico. “Queríamos crear un lugar con alma, un espacio al que siempre quieras volver, donde la experiencia va más allá de lo gastronómico y tiene que ver con los sentidos, la luz, la belleza y el tiempo compartido”, explica Seco en una nota difundida esta semana con motivo de la inauguración.

Antes incluso de la misma, ya han cubierto el cupo inicial de 1.500 socios del club privado del Metrópolis. Para hacerlo, los interesados han tenido que pagar una cuota de inscripción de 2.000 euros, a la que se suma una anualidad de 3.500 euros por cabeza. Unas nada desdeñables cifras que les otorgarán acceso preferente a más de 200 experiencias al año, desde viajes y eventos privados hasta propuestas vinculadas a la música, las artes escénicas, la enología o el bienestar.

Uno de los siete espacios gastronómicos del nuevo Metrópolis. / Metrópolis

La propuesta gastronómica actúa como eje vertebrador de todo el proyecto. Desde la planta -1, donde se ubica el nocturno Spa de Langostas con zona de baile y DJ, hasta la Tasca Fina y la Barra de Oricios en la planta baja, el recorrido ofrece una reinterpretación contemporánea del tapeo y la cocina española basada en el producto a través de siete propuestas distintas concebidas por Silva Cada planta del edificio, apunta el empresario, responde a una lógica distinta, pero siempre vinculada a la idiosincrasia de la capital: “Metrópolis es un viaje por Madrid, por su manera de vivir, de encontrarse y de disfrutar. Cada espacio tiene su propio ritmo y su personalidad; aquí pasan cosas diferentes en cada planta”.

Para los socios, el edificio alberga espacios de alta cocina como el restaurante Victoria, salones privados y áreas lounge pensadas para una experiencia pausada y social. A ello se suma un hotel boutique de 19 suites situadas en las plantas tercera y cuarta, con vistas privilegiadas a Cibeles, Gran Vía, Alcalá y El Retiro, concebido bajo el concepto de “lujo silencioso”. El proyecto se completará en los próximos meses con la apertura del jardín y la cúpula de la sexta planta, un exclusivo rooftop con terraza, brasas y coctelería de autor, cuya inauguración está prevista para la primavera.

La primera persona en poder disfrutar del nuevo Metrópolis ha sido nada más y nada menos que Chris Hemsworth. El actor estadounidense lleva desde el sábado 24, cuatro días antes de la inauguración, alojándose en el hotel junto a su pareja y también actriz, Elsa Pataky. Ambos se encuentran en Madrid para la promoción de la película Ruta de escape y han reservado entera la tercera planta del edificio, tal y como han mostrado en sus redes sociales, en las que el actor agradecíó la "hospitalidad" y aseguró sentirse como en su "segunda casa".

El interiorismo, firmado por Lázaro Rosa-Violán, busca una atmósfera “elegante, contemporánea y respetuosa con la identidad histórica del edificio”, con una intervención que, en palabras del propio diseñador, ha tratado el Metrópolis “como una pieza casi sagrada”, consciente de “sus capas de historia”. El resultado es un conjunto en el que cada nivel se trabaja como un ambiente autónomo, con transiciones pensadas para pasar del bullicio de la calle a zonas más reservadas y, finalmente, a espacios concebidos para la calma y la contemplación

Detalle de una de las 19 suites del hotel 'boutique'. / Metrópolis

Para llegar hasta aquí, ha sido nenecesaria una inversión que ronda los 23,5 millones de euros, financiada aproximadamente al 40% con recursos propios y al 60% con crédito bancario. Las previsiones internas con las que trabaja el grupo son ambiciosas: en el primer año completo de funcionamiento, más de 2,5 millones de euros de facturación por la parte hotelera y alrededor de 8 millones largos por los restaurantes, con un beneficio neto que superaría el millón de euros. Cifras que, de cumplirse, consolidarían al Metrópolis como uno de los activos más rentables de la nueva ola de hoteles de lujo de la capital.