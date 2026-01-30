El gigante surcoreano Naver recibe luz verde de las autoridades para comprar Wallapop

Naver tiene luz verde para convertirse en la dueña de Wallapop. Este gigante tecnológico surcoreano (es el Google de este país asiático y factura el equivalente a casi 7.000 millones de euros al año) anunció en agosto que había llegado a un acuerdo con la mayoría de inversores que se repartían la propiedad de la plataforma de comercio electrónico para hacerse con la empresa catalana. Pese a que hubo una parte del accionariado (representante aproximadamente del 20% del capital) tan disconforme con el precio y ciertas formas de llevar a cabo la operación que llegó a acudir a los juzgados, finalmente, este gigante tecnológico se ha hecho con la plataforma catalana de compraventa de segunda mano. Todo quedaba pendiente de que las autoridades regulatorias aprobaran la adquisición, y esto ha quedado resuelto esta semana.

El grupo asiático "completa con éxito la adquisición de Wallapop”, indica, en este sentido, un comunicado difundido este viernes. "La transacción, valorada en 600 millones de euros (con una valoración 'post-money' que alcanza aproximadamente los 650 millones de euros), ha obtenido todas las autorizaciones regulatorias pertinentes y ha cumplido con todas las condiciones de cierre", agrega.

Para Naver, Wallapop es una forma de crecer en Europa y de diversificar negocio, todo al mismo tiempo. En Corea, Naver es el buscador de referencia para el 75% de la población, y son también mayoría quienes utilizan Naver Maps, por ejemplo, pero son conscientes de que Google es masivo en occidente y que lo tienen muy difícil para conseguir esas tasas aquí. De ahí que su estrategia de expansión internacional esté pasando por hacer crecer otras ramas de negocio.

Sin ir más lejos, su base de operaciones e i+D en Europa está en Francia, por haber adquirido el centro de investigación de Xerox en 2017. El grupo lleva, en este sentido, en torno a 500 millones de euros invertidos en distintas ‘startups’ europeas. En España, son ejemplo Glovo y Wallapop. “Esto nos permite extraer conocimiento y buscar sinergias tecnológicas”, contaban fuentes del grupo surcoreano a EL PERIÓDICO semanas después de anunciarse el acuerdo de compra. “Finalmente, hemos visto la oportunidad en Wallapop”, resolvían.

El rol de Barcelona

El plan es tener en Francia la sede de investigación y desarrollo, y que Barcelona sea una base europea más inclinada en desarrollar el negocio del comercio electrónico. Wallapop seguirá siendo Wallapop, y ellos irán creciendo como Naver en paralelo. Al final, por lo menos en cuanto al número de trabajadores, Barcelona será su plaza más importante en Europa: solo la plataforma de compraventa de productos de segunda mano suma unos 300 trabajadores, y en Grenoble son algo más de la mitad.

“La oportunidad de asociarnos con Naver marca un nuevo y emocionante capítulo para Wallapop”, coincidía, a su vez, el consejero delegado de Wallapop, Rob Cassedy. “El profundo conocimiento que Naver tiene de nuestra visión del mercado C2C [de consumidor a consumidor], combinado con su experiencia tecnológica y su éxito a la hora de ayudar a las empresas locales a crecer, impulsará nuestro viaje y acelerará nuestro crecimiento e innovación en el sur de Europa”, auguraba este directivo.

"El cierre de la adquisición de Wallapop representa un hito clave en la estrategia europea de Naver y refleja nuestro compromiso histórico con el fomento de un ecosistema digital abierto y diverso", afirma Soo-yeon Choi, consejero delegado de Naver Corp. "Estamos preparados para potenciar a Wallapop con nuestras capacidades tecnológicas y nuestra experiencia, preservando al mismo tiempo su identidad única para que pueda seguir liderando el mercado del 're-commerce' y acelerar su impacto en todo el sur de Europa", concluye.