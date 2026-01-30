Compra de vivienda
Ni Alicante ni Valladolid: estas son las provincias donde es más fácil comprar una vivienda en España
La empresa Remitly ha analizado la facilidad que ofrecen algunos territorios para acceder a vivienda nueva y asequible, con precios por debajo de la media nacional
Los pueblos más baratos de Catalunya para comprar una casa: precios por debajo de 1.000 euros
Un reciente análisis realizado por la empresa Remitly nos muestra los datos oficiales acerca de la facilidad para comprar vivienda en España. Almería y Murcia lideran el ránking de las provincias españolas con mayor facilidad de compra, gracias a unos precios competitivos que se sitúan por debajo de la media nacional, y una mayor disponibilidad de vivienda nueva.
Solo en este último año el precio de la vivienda ha sufrido un repunte, elevándose hasta un 12,2%. En España, el precio medio por metro cuadrado ya se sitúa en los 1.927 euros. En este contexto, resulta cada vez más complicado encontrar zonas con una vivienda asequible.
Las provincias con mayor acceso a la vivienda
Es por ello que Remitly ha elaborado un estudio sobre la compra de vivienda en España, donde se tienen en cuenta factores como la asequibilidad, la demanda y la competitividad entre compradores. En este caso, las cifras obtenidas nos muestran una clasificación de las provincias donde es más fácil comprar una vivienda:
- Almería: Se convierte en la provincia con mayor facilidad a la hora de comprar una casa en España. Los factores positivos de la zona serían unos precios moderados y una gran actividad de construcción. El precio medio se sitúa en 1.487 euros por metro cuadrado, y si a ello se le suma un gran volumen de vivienda nueva, nos encontramos con una amplia oferta de casas en condiciones adecuadas
- Murcia: En este caso los precios son aún más bajos, rondando los 1.389 euros por metro cuadrado. Su cercanía a otros mercados menos accesibles como el de Alicante, junto a una importante proporción de vivienda recién construida, convierte la región en una opción atractiva para quienes desean comprar una casa
- Palencia y Girona: En tercer lugar, encontramos dos provincias con perfiles muy diferentes pero con una accesibilidad parecida. En cuanto a Girona, nos encontramos con precios más altos, aunque con un crecimiento suave. En cambio, Palencia ofrece unos costes de vivienda más bajos y mayor actividad constructiva, facilitando el acceso a casas con precios reducidos
En el lado contrario, nos encontramos con las provincias de La Coruña, Salamanca y Lugo como los territorios donde más difícil resulta comprar una vivienda. En estos casos, los precios se habrían elevado por encima de la media nacional, a pesar de una oferta limitada que no crece demasiado.
Además, el estudio señala la presión que está experimentando el mercado de la vivienda en el noroeste del país. Según los analistas, cuatro de las diez provincias con mayor dificultades para comprar vivienda se ubican en Galicia, siendo La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
¿Dónde crece más rápido el precio de la vivienda?
El análisis también ha señalado aquellos territorios donde más crece la vivienda, con un ritmo acelerado que las sitúa muy por encima de la media nacional (12,2%). Un gran ejemplo de ello es Valencia, que se convierte en la provincia líder en la subida de precios. El incremento interanual del 22,3% entre el segundo trimestre de 2024 y 2025, habría elevado los precios hasta los 2.541 euros por metro cuadrado.
La Coruña y Asturias también habrían registrado importantes aumentos, superiores al 20% en un solo año. En los últimos años, ambas provincias habrían visto reducido su acceso al mercado de la vivienda. A pesar de que la oferta de nuevas viviendas avanza a buen ritmo, todavía no sería suficiente para cubrir la demanda actual.
