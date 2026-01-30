Trump nombra a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell

Cambio de guardia en la Fed. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal (Fed) tras la salida de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el próximo mayo. Warsh fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed durante la Crisis Financiera de 2008 y en los últimos meses se ha perfilado entre los candidatos más destacados para el puesto junto a Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Administración de Trump, y Rick Reider, director global de renta fija de BlackRock. El perfil de Warsh —un halcón dentro de la Fed— ha sobresalido en los últimos meses, a medida que su política monetaria se ha ido alineando más con las exigencias de Trump. Entre ellas, su reciente inclinación a recortar los tipos de interés, un cambio que señala un giro brusco en su política monetaria.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado su propuesta esta mañana a través de su red social, Truth Social. "Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Reserva Federal, quizá el mejor", ha manifestado Trump en su red social. "Además de todo lo demás, es un 'actor nato' y nunca te defraudará". Ahora, tras la nominación del máximo responsable de la Casa Blanca, el nombramiento tendrá que pasar por el Comité Bancario del Senado, donde un grupo de legisladores republicanos decidirán si avalarán la decisión. Este último paso se ha visto obstaculizado por fuerte resistencia de algunas voces en el Senado, quiénes se han mostrado reticentes a confirmar un candidato de la Fed mientras haya un expediente abierto contra Powell.

La Fed ha vivido un año convulso, caracterizado por las rupturas tectónicas comerciales desde Washington y las amenazas desde el Despacho Oval a la independencia del banco central. Entre ellas, los eventos que han marcado el último años fueron el despido fulminante de la gobernadora Lisa Cook, cuyo caso aún se encara al Tribunal Supremo de Estados Unidos y por último, las amenazas de despedir a Powell durante su cargo. En este último caso, las repetidas amenazas de destituir a Powell han culminado en una investigación penal lanzada por la Fiscalía de Estados Unidos en relación a las obras de reforma en la sede la Reserva Federal en Washington.

El presidente saliente, Jerome Powell, ejerció una destacada carrera al frente de la firma de inversión de capital riesgo, Carlyle Group, hasta que fue nominada por Trump para presidir la Fed durante su primer mandato en 2017. Su cargo fue confirmado en 2018. Powell advirtió en la última reunión del banco central sobre los riesgos políticos que afrontaba la entidad monetaria tras dejar a los tipos de interés sin cambios. "Si se pierde la independencia, sería difícil restaurar la credibilidad de la institución", alertó el economista.