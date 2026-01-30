Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caixabank cierra 2025 con récord de beneficios de 5.891 millones, un 1,8% más que en 2024

Cae el margen de intereses un 3,9% hasta los 10.671 millones y la rentabilidad financiera (ROE) respecto al año anterior hasta el 14,9%

Pablo Gallén

Pablo Gallén

CaixaBank cerró 2025 con un resultado atribuido de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. En la cuenta de resultados, el margen de intereses se situó en 10.671 millones (–3,9%), mientras que los ingresos por servicios alcanzaron 5.266 millones (+5,4%), apoyados en el avance de comisiones y del negocio asegurador.

En el balance, el crédito a la clientela bruto aumentó hasta 384.334 millones (+6,4%) y los recursos de clientes se elevaron a 731.936 millones (+6,8%). En riesgo, la entidad situó la morosidad en el 2,1% y la cobertura en el 77%, con un coste del riesgo del 0,22%. En solvencia, la ratio CET1 regulatoria se colocó en el 12,25% a cierre de diciembre.

Reparte el 59,4% de su beneficio en dividendos

CaixaBank ha comunicado, además, que su Consejo de Administración aprobó este jueves proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas (prevista para febrero) el pago de un dividendo complementario en efectivo de 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, y que se abonaría en abril. La entidad indica que la aprobación definitiva por la Junta y las condiciones concretas del pago se comunicarán más adelante al mercado.

Sumando este dividendo complementario al dividendo a cuenta ya pagado en noviembre de 2025, la remuneración total en efectivo con cargo a 2025 ascendería a 0,50 euros brutos por acción, equivalente al 59,4% del beneficio neto consolidado, en línea con su política vigente. Además, el Consejo aprobó mantener en 2026 el mismo esquema: distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos pagos (uno a cuenta en noviembre de 2026 y otro complementario tras la Junta de 2027) y fijó para 2026 el umbral de CET1 en el 12,5% como referencia para posibles distribuciones adicionales de capital.

