Banca
Caixabank cierra 2025 con récord de beneficios de 5.891 millones, un 1,8% más que en 2024
Cae el margen de intereses un 3,9% hasta los 10.671 millones y la rentabilidad financiera (ROE) respecto al año anterior hasta el 14,9%
CaixaBank cerró 2025 con un resultado atribuido de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. En la cuenta de resultados, el margen de intereses se situó en 10.671 millones (–3,9%), mientras que los ingresos por servicios alcanzaron 5.266 millones (+5,4%), apoyados en el avance de comisiones y del negocio asegurador.
En el balance, el crédito a la clientela bruto aumentó hasta 384.334 millones (+6,4%) y los recursos de clientes se elevaron a 731.936 millones (+6,8%). En riesgo, la entidad situó la morosidad en el 2,1% y la cobertura en el 77%, con un coste del riesgo del 0,22%. En solvencia, la ratio CET1 regulatoria se colocó en el 12,25% a cierre de diciembre.
Reparte el 59,4% de su beneficio en dividendos
CaixaBank ha comunicado, además, que su Consejo de Administración aprobó este jueves proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas (prevista para febrero) el pago de un dividendo complementario en efectivo de 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, y que se abonaría en abril. La entidad indica que la aprobación definitiva por la Junta y las condiciones concretas del pago se comunicarán más adelante al mercado.
Sumando este dividendo complementario al dividendo a cuenta ya pagado en noviembre de 2025, la remuneración total en efectivo con cargo a 2025 ascendería a 0,50 euros brutos por acción, equivalente al 59,4% del beneficio neto consolidado, en línea con su política vigente. Además, el Consejo aprobó mantener en 2026 el mismo esquema: distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos pagos (uno a cuenta en noviembre de 2026 y otro complementario tras la Junta de 2027) y fijó para 2026 el umbral de CET1 en el 12,5% como referencia para posibles distribuciones adicionales de capital.
Noticia en ampliación
Suscríbete para seguir leyendo
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera