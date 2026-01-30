Banco Santander nombra consejero delegado de su filial de Reino Unido al jefe de Riesgos del grupo

Banco Santander ha designado a Mahesh Aditya como nuevo consejero delegado de Santander UK, su filial británica. Aditya, actual responsable de Riesgos del grupo, asumirá el cargo el 1 de marzo de 2026 y relevará a Mike Regnier, que anunció su dimisión en octubre y se mantendrá al frente hasta la llegada de su sucesor.

La vacante que dejará Aditya como responsable de Riesgos será cubierta por Pedro Castro e Almeida, actual CEO de Santander Portugal, entidad a la que se incorporó en 1993 y que dirige desde hace siete años. En Portugal, Isabel Guerreiro tomará el relevo como consejera delegada.

“Estos cambios demuestran de nuevo el gran nivel de nuestro equipo directivo y de los planes de sucesión, que son la base para seguir creando valor a largo plazo”, afirmó la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Junto con el anuncio de la salida de Regnier, el banco acordó en octubre cambios en el consejo de administración de Santander UK. Desde entonces, Aditya ejerce como consejero no ejecutivo, en sustitución de Dirk Marzluf.

Regnier explicó al comunicar su marcha que su intención era desvincularse del banco tras cuatro o cinco años por “otros intereses”. Dado que la integración con TSB —tras su compra a Banco Sabadell— requerirá más tiempo, ha optado por dejar el cargo para que otro directivo lidere el proceso.

Aditya se incorporó a Santander en 2017 y ha desempeñado distintos puestos ejecutivos, entre ellos el de responsable global de Riesgos del grupo y CEO de Santander Consumer USA.