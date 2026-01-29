Transportes y el Govern supervisarán las actuaciones en Rodalies con un grupo de seguimiento que se reunirá cada semana

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Govern han anunciado este jueves que se supervisarán las actuaciones previstas en Rodalies con un grupo de seguimiento que se reunirá semanalmente. El objetivo, han asegurado, es coordinar y reforzar las acciones ya acordadas para mejorar el perjudicado servicio ferroviario y participarán representantes de la Generalitat, Adif y Renfe.

Las administraciones han revelado que se pretende establecer una dinámica estable de control de las medidas extraordinarias activadas en los últimos días. En cada encuentro se evaluará el resultado de las inspecciones de la infraestructura, el estado de las obras en marcha y la situación operativa del servicio de Renfe, con el compromiso de adoptar las decisiones necesarias en función de la evolución de la red. Además, se facilitará información periódica sobre las novedades que se vayan produciendo, han asegurado.

Informar a la opinión pública

En paralelo, Adif mantendrá un refuerzo de las inspecciones de la red desde un enfoque de conservación preventiva. El seguimiento no se limitará a las obras en ejecución, sino que se extenderá a una vigilancia permanente de elementos como los cerramientos y a la atención de las alertas trasladadas por los propios maquinistas durante la explotación del servicio, como ha ocurrido en las últimas jornadas tanto en la red convencional como en la alta velocidad. Además, el gestor de infraestructuras reforzará su equipo técnico sobre el terreno en Catalunya.

Usuarios de la estación de Blanes bajan de un bus de transporte alternativo durante los días del corte en Rodalies. / Zowy Voeten

Tanto Adif como Renfe se han comprometido, además, a informar semanalmente a la opinión pública sobre la situación de la infraestructura ferroviaria y de los servicios en funcionamiento, en un intento de "aumentar la transparencia" y el seguimiento público de las actuaciones.

Plan de Rodalies 2026-2030

Desde el ministerio se ha recordado que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha estado en Barcelona durante los últimos días "coordinando la gestión de estas medidas", ha enmarcado el operativo más allá de la respuesta urgente a las incidencias recientes. Ambas administraciones han insistido en los anuncios sobre el plan de Rodalies 2026-2030, la "hoja de ruta para los próximos años que prevé incrementar la inversión en Rodalies en casi 1.700 millones de euros".

El plan estará orientado a tres grandes objetivos: mejorar la fiabilidad del sistema, elevar la calidad del servicio y aumentar la capacidad de la red, han insistido. El documento pone un énfasis especial en las tareas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que son las que experimentan el mayor crecimiento presupuestario, hasta prácticamente duplicar su dotación respecto al plan vigente. Además, incorpora un nuevo programa específico dirigido a reforzar la operatividad del servicio y el mantenimiento del material rodante.