Tesla gana 3.173 millones de euros en 2025, un 46% menos que en 2024

Tesla ha recortado su beneficio neto un 46% en 2025 respecto a 2024, cerrando el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros), según el informe de resultados publicado este miércoles.

El mayor coste promedio por vehículo debido a una menor absorción de costes fijos para ciertos modelos, el aumento en las tarifas y mayores costes por gastos operativos se encuentran detrás de esta caída del beneficio.

Las ventas han retrocedido un 3% interanual, hasta 94.827 millones de dólares (79.313 millones de euros). Cabe recordar que Tesla entregó entorno a 1,63 millones de vehículos a nivel global en el año 2025, lo que supone un retroceso de sus ventas del 8,42%.

Precisamente, por divisiones de negocio, los ingresos de Tesla cayeron en el área de automoción (hasta un 10%), mientras que crecieron en los segmentos de generación y almacenamiento de energía y servicios.

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado ha sido de 14.596 millones de dólares (12.208 millones de euros), una cifra inferior en un 9% a la alcanzada por la compañía en el ejercicio completo de 2024.

En lo que se refiere al cuarto trimestre, Tesla ha cerrado los tres últimos meses del año con un beneficio neto de 840 millones de dólares (702 millones de euros), lo que supone una caída del 61% respecto al mismo período del año anterior.

Los ingresos trimestrales disminuyeron un 3 % interanual, alcanzando los 24.900 millones de dólares (20.826 millones de euros). Este descenso se dio como resultado de menores entregas de vehículos. No obstante, la cifra se ha visto contrarrestada por el mayor precio promedio de venta de los vehículos y el crecimiento en las áreas de generación y almacenamiento de energía y servicios.

Musk anuncia el fin de la producción de los modelos Model S y Model X

Elon Musk anunció que Tesla dejará de fabricar los modelos Model S y Model X en la primera mitad del año para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la producción de robots Optimus.

"Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia una futuro basado en la autonomía", explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.