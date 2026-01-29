Telefónica prueba en Barcelona soluciones 5G y salas de control avanzadas para la gestión de emergencias

Telefónica ha llevado a cabo en Barcelona distintas pruebas piloto de nuevas soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de emergencias y la seguridad pública, centradas en el despliegue de conectividad 5G táctica y en la modernización de las salas de control. Los ensayos se han realizado en colaboración con los Mossos d’Esquadra y los Bombers de Barcelona, según ha informado la compañía.

Se trata de iniciativas que se enmarcan en el uso de "redes móviles avanzadas y herramientas de análisis de datos" para mejorar la coordinación operativa en situaciones complejas, como grandes eventos o emergencias provocadas por incendios, inundaciones o episodios meteorológicos extremos.

Conectividad 5G en entornos saturados

Entre ellos, uno de los proyectos probados ha sido la denominada burbuja 5G, un sistema que permite desplegar conectividad móvil de baja latencia en áreas concretas mediante unidades móviles terrestres, aéreas o marítimas. El objetivo, tal y como explica la compañía mediante un comunicado, es mantener las comunicaciones críticas cuando las redes convencionales se ven limitadas por la saturación o por daños en la infraestructura.

Este tipo de soluciones se ha planteado para escenarios como incendios forestales, inundaciones o grandes concentraciones de personas. Durante las Fiestas de la Mercè, la tecnología fue testada junto a Bombers de Barcelona, la Guardia Urbana y el Institut Municipal d’Informàtica, con el fin de evaluar su utilidad en eventos de alta afluencia y complejidad logística.

Salas de emergencias con análisis en tiempo real

El segundo ámbito de actuación ha sido la actualización tecnológica de las salas de atención a emergencias. Los nuevos sistemas integran vídeo en tiempo real procedente de distintas fuentes y herramientas de inteligencia artificial que permiten analizar imágenes y realizar búsquedas rápidas de información relevante durante una intervención.

Según los responsables técnicos implicados, estas funcionalidades "facilitan una toma de decisiones más ágil, al ofrecer una visión más completa y actualizada del terreno, especialmente en operaciones tácticas o coordinadas entre distintos cuerpos" reza el comunicado.

Además de estas pruebas, Telefónica ha presentado otras soluciones dirigidas a administraciones públicas y cuerpos de seguridad, como plataformas de gestión policial, sistemas de analítica de vídeo, conectividad por satélite y herramientas de digitalización de planes de emergencia, desarrolladas junto a distintos socios tecnológicos.

Estas iniciativas se expusieron recientemente en Barcelona durante la Jornada de Innovación en Emergencias y Seguridad Pública, un encuentro que reunió a representantes institucionales y expertos del sector. En el foro se puso el foco en el papel de la colaboración público-privada y en el impacto de la digitalización en la modernización de los servicios públicos de seguridad y emergencias.