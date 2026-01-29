Plusfresc inaugura su primer supermercado en Mataró y alcanza las 90 tiendas

La cadena de supermercados Plusfresc, originaria de Lleida pero presente en municipios de las comarcas de Barcelona y de Tarragona, ha inaugurado este jueves su primera tienda en Mataró, un establecimiento que se convierte en el número 90 de la compañía. El nuevo local, situado en la calle Jaume Recoder, tiene 1.379 metros cuadrados y cuenta con una plantilla de 20 trabajadores. Su apertura se enmarca dentro del plan estratégico 2025-2027 de la compañía, que prevé una inversión de 15 millones de euros con el objetivo, entre otros, de llegar a las 100 tiendas en este periodo de tiempo.

Supermercats Pujol, la propietaria de la marca Plusfresc, es la empresa de distribución y gran consumo líder en superficie en Lleida y fidelizado a los agricultores locales para que sean sus proveedores de productos. "Nuestra actividad no se entiende sin esa integración al territorio, por eso trabajamos no solo la responsabilidad social y ambiental, que también, sino que damos una importancia primordial al origen del producto, a la proximidad", explicaba recientemente el director general de la empresa, Francisco González, en una entrevista con este diario.

Así, la tienda de Mataró dispone de una amplia sección de frutas y verduras frescas y de proximidad y una sección de carne donde los clientes tienen disponibles productos de charcutería al corte y envasados. Como en el resto de los establecimientos, en esta sección Plusfresc pone a disposición su gama '100% Criado en Lleida', un distintivo para la ternera, el cerdo y el cordero, además de las que suministran ganaderos de otros rincones de Catalunya.

Foto de familia de los trabajadores del nuevo Plusfresc de Mataró. / Supermercats Pujol

En cuanto a la pescadería, la tienda ofrece el servicio de horno de pescado, que permite a los clientes llevarse a casa el producto preparado para el consumo de manera totalmente gratuita. El nuevo supermercado también cuenta con una sección de panadería y la cremería, donde se ofrece una variada selección de quesos. "Esta nueva apertura supone un gran hito para Plusfresc, ya que con ella reforzamos nuestra presencia en la provincia de Barcelona", ha remarcado González. La cadena tenía hasta ahora seis tiendas en la capital catalana, además de una en Manresa, otra en Terrassa y una más en L'Hospitalet.

El auge de los supers regionales

La expansión de Plusfresc se produce en un momento en el que las cadenas de ámbito regional están tomando impulso. El último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en este sentido recoge que Esclat, Bonpreu, Ametller, Bonàrea, Consum, Plusfresc y los gallegos Familia se encuentra en el 'top 10' de supermercados mejor valorados por los clientes, todos ellos con puntuaciones superiores a los 75 puntos. La lista la abre la cadena Costco, con 88 puntos, y le siguen Hipercor (79 puntos) y El Corte Inglés (78 puntos).