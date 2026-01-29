Radiografía del plan de Rodalies 2026-2030: en qué, cuánto y dónde se invierte

El plan de Rodalies 2026-2030 presentado este martes en plena crisis ferroviaria en Catalunya ordena en qué se concentrará el esfuerzo inversor durante la segunda mitad de la década por parte del Ministerio de Transportes, de la mano de Adif y Renfe. A pesar de que los responsables políticos han puesto el acento en el mantenimiento (con 1.340 millones de los 8.037 previstos), los seis programas en los que se divide presentan un abanico de actuaciones que engloban infraestructuras, estaciones, información a los viajeros, trenes, desdoblamientos o talleres, entre muchos otros aspectos.

Mantenimiento y reposición de activos: 1.340 millones

La mayor partida, como subrayan desde las administraciones, se destina al mantenimiento y la denominada "reposición de activos", con una inversión de 1.340 millones de euros. Son un total de 287 nuevas actuaciones, que aspiran a actualizar una red ferroviaria que sufre los estragos de años de desinversión, como se ha comprobado tras el accidente de Gelida y los incidentes en cadena de los últimos días. Se aspira a reducir incidencias y mejorar la robustez del sistema y en este capítulo se incluyen intervenciones en túneles, puentes, viaductos, taludes y tramos de vía con un alto grado de desgaste, así como la renovación de instalaciones técnicas clave.

Un Rodalies cruza el viaducto de hierro en la línea R1 en Sant Adrià de Besòs. / Manu Mitru

Hay actuaciones en túneles como los del Garraf, la Argentera (entre Móra la Nova y Reus) o la collada de Toses (Ripollès), además de trabajos de adecuación de seguridad y evacuación en pasos subterráneos urbanos. También se prevén rehabilitaciones de puentes ferroviarios como los del Besòs en Sant Adrià, Sant Miquel de Fluvià o el histórico viaducto de Girona, así como estabilizaciones de taludes en líneas especialmente expuestas a desprendimientos, algo que tras el accidente de Gelida .

Modernizar los sistemas ferroviarios, con la sustitución de enclavamientos eléctricos por electrónicos; renovar circuitos de vía; mejorar la señalización y telecomunicaciones o actualizar subestaciones eléctricas y catenaria son otros capítulos, además de actuaciones ligadas al corredor mediterráneo que afectan a Rodalies, como la renovación de vía y electrificación en tramos de la R4 condicionados por el tercer carril.

Personal informativo atendiendo en la estación de Sants / Jordi Otix

Más y mejor atención: 25 millones

Si alguna cosa ha sido unánime durante esta semana negra en Rodalies han sido los fallos en la comunicación y la información a los sufridos pasajeros. La mejora de la calidad del servicio cuenta en el nuevo plan con una dotación de 25 millones de euros. Se contempla la implantación de sistemas de información en tiempo real tanto en las estaciones como en los trenes, especialmente pensados para situaciones de incidencias, así como el refuerzo de los canales de comunicación con los viajeros, estos días insuficientes.

Estaciones: 740 millones

Las estaciones concentran una inversión de 740 millones de euros, con actuaciones repartidas por toda la red ferroviaria. El plan de Rodalies incluye tanto la construcción de nuevas estaciones como grandes remodelaciones y mejoras en las ya existentes, con especial atención a la accesibilidad (uno de los caballos de batalla) y a la capacidad para absorber más viajeros.

Por ejemplo está la remodelación integral de estaciones como Sants (ya arrancadas), el desarrollo de la estación de La Sagrera, la nueva estación de Reus-Bellissens o la del Circuit de Catalunya, además de actuaciones para ampliar andenes, eliminar barreras arquitectónicas, modernizar vestíbulos y mejorar la intermodalidad con otros medios de transporte. También se contemplan intervenciones para reforzar la integración urbana de las estaciones en su entorno.

Uno de los nuevos trenes de Rodalies, en la factoría de Alstom de Santa Perpètua. / JORDI COTRINA / EPC

Modernización del parque móvil: 768 millones

Con 768 millones de euros presupuestados, la renovación y ampliación del parque móvil de Rodalies es otro de los grandes retos del plan. La incorporación paulatina de 110 nuevos trenes abrirá la puerta a la sustitución de unidades obsoletas, que sumado a la modernización de trenes existentes permitirá hacer más fiable el servicio, aumentar la capacidad del parque móvil y, en consecuencia, elevar el confort de los viajeros. El documento de Transportes apunta que la ampliación de flota permitirá reforzar frecuencias en líneas con alta demanda, como la R1, R2 o R4, y absorber el crecimiento de viajeros previsto para los próximos años.

Vista aérea de Montcada i Reixac, con las vías del tren que dividen la ciudad. / Adif

Desdoblamientos e integraciones urbanas: 1.840 millones

La inversión más ambiciosa desde el punto de vista estructural corresponde al aumento de la capacidad del sistema, con 1.840 millones de euros. Aquí se concentran los grandes desdoblamientos de vía, las mejoras de trazado y los proyectos de integración urbana que buscan eliminar cuellos de botella históricos. Uno de ellos, ya en plena ejecución y con la línea cortada, es el de la R3. Además del desdoblamiento de tramos entre Parets y La Garriga o entre Vic y Centelles, están grandes proyectos como el de Montcada i Reixac o Sant Feliu de Llobregat, destinados a eliminar las cicatrices sobre el entorno urbano.

Estacionamiento de trenes y talleres: 637 millones

El último gran capítulo del plan de Rodalies reserva 637 millones de euros a vías de estacionamiento y talleres, una inversión imprescindible para sostener el incremento del parque móvil. El hecho de que se sumen más trenes al servicio convierte en ineludible que estos se puedan redistribuir por la red, ya sea para mejorar la operativa o para mantenerlos. Se crearán más playas de vías para estacionamiento de trenes y la adaptación de talleres a los nuevos modelos de material rodante.