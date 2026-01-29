El MWC 2026 tendrá entradas más baratas para acceder solo al 4YFN, la zona para emprendedores

Por primera vez en algún tiempo, vienen cambios para el 4 Years From Now (4YFN). Este evento para emprendedores, 'startups' e inversores estuvo casi una década siendo visto como el 'hermano pequeño' del Mobile World Congress (MWC) por ser parte de su oferta pero celebrarse en un recinto a varios kilómetros de donde discurre la gran feria de los móviles. Desde la pandemia que este intracongreso sucede directamente dentro de las instalaciones del MWC, y eso ha tenido sus 'pros' (más visitas) y sus 'contras': que se acerquen a esta zona de la feria más 'tire kickers'. Se dice así de las personas que parecen interesadas en el producto y consumen mucho tiempo del comercial, pero que rara vez acaban gastando en él.

De ahí la vuelta que le ha dado GSMA –organizadora del congreso– al asunto este año. Han ideado una entrada más barata para acceder exclusivamente a 4YFN los dos primeros días y poder transitar por el resto del congreso solo los dos últimos. A modo de referencia, si el ticket más básico para acceder al recinto los cuatro días son casi 990 euros, este sale por algo menos de 400 euros.

"Hemos subido un poco el juego: 4YFN tendrá su propia entrada por la carta Norte del recinto y tendrá, por primera vez, un ticket propio para entrar, porque lo que hemos visto en el pasado es que había mucho 'tire kicker' y el MWC tiene que ser un sitio para hacer negocio", ha justificado John Hoffman, consejero delegado de GSMA, en una presentación este jueves de las novedades de la edición de 2026. "No lo hacemos para generar más ingresos, lo hacemos para que se convierta otra vez en un sitio para hacer negocios", ha insistido.

Esperan, en este sentido, a un millar de 'startups' y empresas expositoras, y a unos 20.000 visitantes, entre los cuales destacan a aproximadamente 1.000 inversores con un poder adquisitivo de 70.000 millones de euros bajo gestión. En cuanto a los temas, avanzan que habrá mucho relacionado con la salud, la tecnología cuántica y la innovación pensada para mejorar la sociedad.

El futuro de 4YFN y Talent Arena

Según el relato de Hoffman, esta es una de las áreas más vibrantes de todo el recinto. Sin embargo, algunos de los participantes lamentaron el año pasado que Talent Arena, la atracción coorganizada con Mobile World Capital que se estrenó en 2025 en las instalaciones de Plaza España de Fira de Barcelona, les robara algo de protagonismo. Este encuentro está más pensado para alentar las vocaciones tecnológicas en los perfiles más jóvenes o estudiantes, pero lo cierto es que tuvo unos panelistas que bien hubiesen encajado en el 4YFN.

"Es cierto que en 4YFN también se habla mucho de competencias digitales y desarrollo tecnológico... porque al final eso también influye en el emprendimiento", ha reconocido Hoffman. "Si hubiese espacio, las pondríamos juntas", ha admitido, avanzando que ese es su plan cuando el nuevo pabellón que Fira de Barcelona está construyendo en el recinto de l'Hospitalet de Llobregat esté listo, en 2028.

Su idea preliminar es que 4YFN siga estando donde está, en el pabellón más alejado (el 8) del recinto Gran Via, que tenga su entrada propia como tendrá este año, y que parte de la oferta del MWC que está distribuida de los pabellones uno al siete, se trasladen a ese nuevo 'Hall Zero' para que 4YFN pueda crecer y que Talent Arena pueda trasladarse junto a él. La edición 2026 será clave, en este sentido, para acabar de definir este plan.