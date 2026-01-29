Larry Fink, CEO de BlackRock: "La tokenización de activos democratizará la inversión y reducirá drásticamente la corrupción"

Larry Fink, CEO de BlackRock, aprovechó su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos para lanzar un mensaje contundente: la tokenización de activos financieros no es una opción futurista, sino una necesidad estructural para modernizar los mercados, reducir costes y combatir la corrupción.

En plena carrera global por la digitalización financiera, el mayor gestor de activos del planeta apuesta por una infraestructura basada en blockchain (registro compartido e inmutable de transacciones verificado por una red) como columna vertebral del sistema.

Fink destacó que la "tokenización y decimalización" permitirá fraccionar activos y hacerlos más accesibles. Es decir, convertir acciones, bonos o fondos en tokens digitales negociables en una red común. Según su visión, esto reducirá de forma significativa las comisiones y fricciones operativas que hoy encarecen la inversión.

"Si todas las inversiones estuvieran en una plataforma tokenizada", explicó, sería posible mover capital de un fondo monetario a acciones o bonos de forma casi instantánea, con menores costes y mayor transparencia.

Brasil e India, líderes inesperados

El CEO de BlackRock subrayó que Brasil e India están liderando este proceso en la digitalización de sus monedas y sistemas financieros. Ambos países han impulsado infraestructuras de pagos digitales y proyectos de moneda digital que, en su opinión, marcan el camino frente a economías desarrolladas más lentas en la adopción.

El mensaje en Davos es claro: la innovación financiera ya no es monopolio de Wall Street o la City londinense, sino una idea global.

Una blockchain común para reducir corrupción

Uno de los puntos más llamativos del discurso fue su defensa de una blockchain común para procesar transacciones financieras. Fink reconoció que esto implicaría mayor dependencia tecnológica, pero sostuvo que los procesos serían "más seguros que nunca".

La lógica es simple: una infraestructura compartida y trazable reduce la opacidad, limita intermediarios y dificulta prácticas corruptas. La transparencia inherente a la tecnología blockchain actuaría como mecanismo de control.

No es una declaración aislada. En 2024, BlackRock lanzó su fondo tokenizado BUIDL sobre la red Ethereum, reforzando su apuesta estratégica por los activos digitales. Además, el éxito de sus ETF de bitcoin al contado ha consolidado su posicionamiento en el ecosistema cripto.

Democratización real de la inversión

Para Fink, la clave está en la democratización financiera. La tokenización permite fraccionar activos tradicionalmente reservados a grandes patrimonios, ampliando el acceso a pequeños inversores y mejorando la liquidez.

En un contexto de tipos de interés volátiles y búsqueda de rentabilidad, la digitalización de activos podría redefinir la forma en que se invierte en renta fija, renta variable e incluso activos alternativos.

El mensaje desde Davos no deja lugar a dudas: BlackRock no ve la blockchain como una moda tecnológica, sino como la próxima infraestructura del sistema financiero global. Y si el mayor gestor del mundo acelera en esa dirección, el mercado difícilmente se quedará atrás.