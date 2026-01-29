Cede el cargo después de 24 años
José Antonio Jainaga sustituye a Carlos Palacio en la presidencia de Talgo tras más de dos décadas
El consejo de Talgo agradece la "extraordinaria labor" de Palacio, quien deja su cargo tras más de dos décadas en la compañía, en medio de una reconfiguración accionarial
Los grandes movimientos en el ferrocarril español continúan esta semana. Talgo ha acelerado el relevo en su cúpula directiva después de 24 años bajo la presidencia de Carlos Palacio, que ha presentado su dimisión este jueves ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha cedido el testigo al actual consejero delegado del grupo, José Antonio Jainaga. El consejo ha agradecido a la "extraordinaria labor" de Palacio en el desarrollo de Talgo durante más de dos décadas. La dimisión de Palacio ha llegado al cierre de los mercados, con los títulos de Talgo a la baja, con caídas equivalente al 1,18%.
La salida repentina de Palacio del fabricante de trenes se enmarca dentro de una reconfiguración de la cúpula del grupo español, —que llevaba décadas vinculada a la familia Oriol— tras la irrupción del consorcio vasco en el accionariado del grupo liderado por Sidenor. De hecho, Talgo presta su nombre de sus fundadores: Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol (Talgo). Jainaga, quién tomará el relevo de Palacio, ha ejercido la tarea como presidente de Sidenor, la sociedad que, a través del consorcio vasco, ahora retiene el 29,7% del capital en Talgo.
Palacio no ha detallado un motivo concreto de su renuncia. Palacio se incorporó por primera vez al grupo en 1998 como consejero dominical y fue nombrado vicepresidente del grupo en 2002. El directivo también acompañó al grupo durante algunos hitos clave como la salida a Bolsa de Talgo en 2015.
"Es para mí una gran satisfacción y una enorme tranquilidad poder retirarme ahora de la presidencia dejando Talgo en manos de un industrial vasco ejemplar como es José Antonio Jainaga, que la llevará muy lejos, y asimismo devolver a Talgo a sus orígenes y a los de mi familia", ha expresado Carlos Palacio. No obstante, Palacio se mantendrá como presidente de la Fundación Talgo tras su salida.
Durante este tiempo, Talgo se ha establecido en nuevos mercados más allá de Europa: Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Egipto. Además, al consejo de administración de Talgo, también se incorporarán Ricardo Chocarro y Arantza Estefanía.
