Catalunya ofrece 1.300 nuevas plazas de funcionarios: estas son las especialidades y los requisitos

Catalunya busca 36 ambientólogos, 10 arquitectos, 11 ingenieros agrónomos, 19 veterinarios y 1.112 empleados de la Administración para que trabajen en los servicios públicos. Son algunos de los perfiles profesionales que este febrero podrán presentarse a alguno de los 31 procesos de selección que convocará el Govern para cubrir un total de 1.325 plazas de personal funcionario, según ha dado a conocer este jueves la Conselleria de Presidència.

La convocatoria, que permitirá que aquellos que aprueben las respectivas oposiciones tomen posesión de sus puestos en la primavera de 2027, como muy tarde, coincide con la puesta en marcha de una campaña que aspira a captar nuevo talento para trabajar para la Generalitat y garantizar el relevo generacional, dado que se avecina una fuerte oleada de jubilaciones en algunos ámbitos.

En concreto, el desglose de las plazas que se van a convocar es el siguiente, según ha detallado Presidència:

Cuerpo superior de Administración: 376 plazas (315 plazas de general, 45 plazas de jurídica, 8 plazas de económica y 8 plazas de prevención de riesgos laborales)

Cuerpo de gestión de Administración: 28 plazas (repartido en 26 plazas de general y dos plazas de prevención de riesgos laborales)

Cuerpo de Administración: 366 plazas

Cuerpo auxiliar de Administración: 114 plazas

Cuerpo subalterno de Administración: 228 plazas

Cuerpo de titulación superior, ambientólogos: 36 plazas

Cuerpo de titulación superior, arquitectura: 10 plazas

Cuerpo de titulación superior, archivero: 1 plaza

Cuerpo de titulación superior, cartografía: 1 plaza

Cuerpo de titulación superior, ingeniería agronómica: 11 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería de caminos, canales y puertos: 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería forestal: 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería industrial: 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería de minas: 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, ingeniería química: 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, médico evaluador: 5 plazas

Cuerpo de titulación superior, patrimonio artístico: arqueología: 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, pedagogía: 2 plazas

Cuerpo de titulación superior, planificación lingüística: 3 plazas

Cuerpo de titulación superior, psicología: 6 plazas

Cuerpo de titulación superior, salud pública: 9 plazas

Cuerpo de titulación superior, veterinaria: 19 plazas

Cuerpo de diplomatura, arquitectura técnica: 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, biblioteconomía: 8 plazas

Cuerpo de diplomatura, educación social: 6 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica agrícola: 30 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica forestal: 5 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica industrial: 16 plazas

Cuerpo de diplomatura, ingeniería técnica de obras públicas: 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, salud pública: 3 plazas

Cuerpo de diplomatura, trabajo social: 21 plazas

Las inscripciones a cada una de las convocatorias se podrán empezar a realizar al día siguiente de su publicación en el 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC), que está disponible en la web de la Generalitat.

Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones, los que aprueben las oposiciones deberá realizar posteriormente una formación obligatoria, para que puedan habilitarse, más allá de los conocimientos acreditados en el proceso de selección, como personas capacitadas con las habilidades y competencias necesarias para desarrollar sus nuevas funciones en el sector público.

Oferta de empleo público de 2026

Está previsto, asimismo que durante el mes de marzo el Govern apruebe la oferta de empleo público correspondiente al año 2026, con el fin de cumplir los plazos establecidos en el reglamento de selección, modificado recientemente.

Exámenes para sacarse unas oposiciones en Barcelona, en abril pasado. / Zowy Voeten

Coincidiendo con la publicación de esta convocatoria, se pondrá en marcha una campaña con el objetivo de captar nuevo talento para la Generalitat. Esta iniciativa incluye, entre otros formatos, la colaboración con 'influencers' catalanes, contenidos divulgativos en las redes sociales la propia Generalitat, cartelería exterior, cuñas de radio y menciones en distintos programas radiofónicos, así como la colaboración con diversos organismos, como universidades públicas y bibliotecas, entre otros.

El objetivo, como ya se ha dicho, es garantizar el relevo generacional y atraer a profesionales cualificados en áreas clave, necesarios para que la Administración pueda hacer frente a los retos emergentes.