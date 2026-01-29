Una fábrica con más de 60 años en Madrid se muda a Catalunya y deja casi 100 afectados

Cerca de un centenar de trabajadores han sido incluidos por la empresa Frutos Secos Medina en un expediente de regulación de empleo (ERE) tras el cierre de su planta de producción en la localidad de Móstoles, poniendo así fin a una trayectoria en el municipio de mas de seis décadas.

Desde la Unión Comarcal Oeste de CCOO Madrid han explicado que la clausura de la planta fue comunicada en noviembre a los empleados, una decisión que responde al traslado de la actividad a Reus, donde se encuentra la matriz del grupo Borges, propietario de la firma desde hace algunos años. El proceso, que se ha llevado a cabo con un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, se ha saldado con un expediente de regulación de empleo por cese de la producción para los 98 trabajadores que actualmente estaban en la planta de Móstoles.

"Hay un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, con los delegados de Comisiones Obreras, y la Federación de Industria de CCOO participó en la negociación, que fue finalmente ratificada por la plantilla", ha explicado el secretario general de la Unión Comarcal Oeste de CCOO Madrid, José Luis Fernández.

Desde el sindicato lamentan que, aunque el procedimiento se ha cerrado con acuerdo, el cierre supone una nueva pérdida industrial para Móstoles, convirtiéndose así en otra de las empresas históricas acaban abandonando el municipio por la falta de apoyo institucional, como antes lo hicieron Lledó o Moinsa. "Es una pena que empresas instaladas en Móstoles desde los años sesenta tengan que marcharse por la falta de inversión, de ayudas y por la situación de los polígonos industriales", ha añadido Fernández tras el cierre de esta planta.