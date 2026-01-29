Calendario laboral
Barcelona adelanta un festivo este 2026 y permitirá disfrutar de un fin de semana largo
Catalunya es de las pocas comunidades donde, en algunos municipios, este día no es laborable
Estos son todos los festivos de Catalunya este 2026: puentes y fines de semana largos
Calendario laboral de Barcelona de 2026 (con todos los festivos)
Cristina Sebastián
El calendario laboral de Barcelona adelanta un festivo respecto a años anteriores y, al caer en lunes, permitirá que muchos trabajadores puedan disfrutar de un fin de semana largo.
Se trata de la Pascua Granada, popularmente conocida como Segunda Pascua, que no tiene una fecha fija establecida en el calendario.
Finales de mayo
La fecha de la Segunda Pascua dependiendo de las fechas de la Semana Santa. Este 2026, la Semana Santa comenzará el 29 de marzo, con el Domingo de Ramos, y terminará con el Lunes de Pascua el 6 de abril.
Por lo tanto, la Segunda Pascua se celebrará el 25 de mayo, justo 50 días después del Domingo de Resurrección.
Es habitual que esta festividad religiosa se celebre a finales del mes de mayo. Sin embargo, el año pasado se retrasó hasta el 9 de junio debido a que la Semana Santa cayó a mitades del mes de abril.
Durante la Semana Santa de este 2026, los trabajadores podrán disfrutar de un puente de cuatro días que comenzará el viernes 3 de abril y terminará el lunes día 6. Además, las localidades que celebren la segunda Pascua tendrán un fin de semana largo, ya que el 25 de mayo cae en lunes.
¿Dónde es festivo?
La Segunda Pascua es una festividad que no suele celebrarse en muchos sitios de España. Con todo, Catalunya es una de las comunidades autónomas que sí señalan este día en rojo en el calendario, aunque corresponde al ayuntamiento de cada localidad determinar si lo celebran o no.
Es habitual que sea festivo en la provincia de Barcelona, pero, aunque en la capital catalana sea fiesta, en otras grandes ciudades de la provincia, cómo Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), o Granollers (Vallès Oriental, Barcelona), será un día laborable como cualquier otro.
Por el contrario, en provincias como Girona, donde por lo general la Segunda Pascua no suele ser festivo, hay municipios que sí que lo celebran, como es el caso de Sant Hilari Sacalm (La Selva, Girona).
¿Cómo saber si es fiesta?
La Generalitat de Catalunya dispone de un buscador de festivos online, donde se puede comprobar si este día es festivo introduciendo el municipio deseado y el día del mes, en este caso el 25 de mayo.
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Un tercio de la población española sigue creyendo que las renovables provocaron el gran apagón
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones