Antonio González, CEO de Sunset Hospitality Group: "España ha creado una industria turística basada en volumen, ahora necesita una hostelería de experiencias, más 'premium'"

Reconocido hace apenas una semana por la revista 'Forbes' como uno de los empresarios del sector turístico más influyentes de España este 2026, el murciano Antonio González es cofundador y consejero delegado de una de las compañías hoteleras más en auge en estos momentos: Sunset Hospitality Group (SHG) con sede en Dubái, que prevé haber cerrado el ejercicio de 2025 con unos ingresos de 300 millones de dólares (251 millones de euros). González atiende a EL PERIÓDICO desde su despacho en la capital de los Emiratos Árabes, antes de volar a Barcelona, donde este jueves asiste a la inauguración oficial de su Hotel METT Barcelona, ubicado en el histórico La Florida, un edificio centenario en cuya restauración han invertido 15 millones de euros.

¿Cómo nace Sunset Hospitality? ¿Y por qué en Dubái?

Yo vine aquí, a Dubái, con una empresa americana que no tenía nada que ver con hostelería. A los tres años de estar aquí, me tocaba rotar otra vez, cambiar al siguiente destino, y, la verdad, es que yo estaba encantado aquí. Y me veía con ganas de hacer algo que fuera por mi propia cuenta. Por casualidad, conocí a alguien que estaba en hostelería y montamos algo juntos.

¿Fue con su socio actual, Nazih Hafez?

Con Nazih empezamos unos años más tarde, en 2011, con un negocio pequeño de restauración, que con los años ha ido creciendo a lo que es hoy, que ya tenemos 115 locales por todo el mundo. El denominador común de todo es una hostelería basada en la experiencia. Y en el segmento no necesariamente de lujo, pero sí 'premium', de alta gama. Son propiedades que generan experiencias, no se trata solamente de un servicio transaccional.

Están ya en Marbella y en Barcelona, y pronto en Sitges. ¿Por qué apuestan ahora por España? Se lo pregunto a un español, lo sé...

Vivo en Dubái desde hace ya 20 años y hacer cosas en España siempre me hace mucha ilusión. Pero más allá de lo que a nivel personal a mí me guste, lo importante es que España es un mercado natural turístico, tiene todos los elementos de un destino en el que invertir: talento, personas, clima, número de visitantes, infraestructuras, aeropuertos. Tiene todos esos puntos que nos permiten desarrollar el tipo de turismo que nosotros hacemos. En los últimos 40 y 50 años, España ha creado una industria turística basada más en volumen, en grandes números, y lo que estamos viendo es que hay una oportunidad de crear un turismo diferencial, que se necesita una hostelería más de experiencias, más 'premium'. España nos interesa también, hay que decirlo, porque hemos encontrado unos socios y unas relaciones fantásticas que han apostado por nosotros.

Obras en los jardines del antiguo Hotel Capri, que reabrirá en mayo como nuevo establecimiento METT, de la cadena Sunset Hospitality Group. / Zowy Voeten / EPC

¿Algún proyecto inminente aquí?

Sí, tenemos dos hoteles que están prácticamente a punto de anunciarse: uno en Alicante y, el otro, en Ibiza. Y luego Madrid, que es un mercado en el que vamos a hacer un esfuerzo, tal vez este año, para entrar con restauración y con hoteles, las dos cosas. Estamos a punto de abrir un restaurante en Milán, bastante icónico y pensamos que ese mismo modelo lo podemos repetir en Madrid, para empezar, y luego desarrollarlo en Barcelona, y quizás también en Marbella y en Ibiza.

Trabajan con socios locales, ¿no compran o construyen directamente?

Así es, ese es nuestro modelo de negocio, no tenemos nada de ladrillo, pero sí invertimos en los activos. A veces invertimos directamente nosotros, a veces coinvertimos. Nuestra idea es que un hotel no sea solamente un destino para los turistas, sino también un centro social para la vecindad. Y así lo hacemos en todos los sitios donde operamos, para nosotros es importante crear esa energía con la comunidad local. Vamos a tener restaurantes que abrirán al público, y están pensados, no solo para la persona que se aloja en el hotel, sino también que sean restaurantes para la comunidad.

¿Esto les puede reconciliar, en cierta medida, con los residentes, habida cuenta de cómo crece la turismofobia en España?

Apostamos por un turismo de calidad, que da valor a la ciudad, y notamos, en las ciudades en que hemos invertido en Europa, que los gobiernos han estado apoyándonos, que los socios locales han estado apoyándonos, incluso que las comunidades han estado apoyándonos. Creamos valor añadido en la ciudad en la que operamos. Por ejemplo, en Barcelona, en un activo icónico como el Hotel La Florida, que ya tiene 100 años y que estaba casi abandonado, hemos invertido, lo hemos renovado y hemos conseguido darle algo nuevo a la ciudad, que no es un turismo masivo de miles de habitaciones y miles de turistas. Hay mercados que a lo mejor necesitan esa especie de lujo inclusivo que nosotros creamos, experiencias que sean premium, pero que permitan que todo el mundo se pueda relacionar con ella. Marbella ha sido un buen ejemplo, allí tenemos restaurantes en los que el 90% de los clientes son personas de la zona donde está el hotel, más que los propios huéspedes.

Además de la restauración, el ocio nocturno, 'beach clubs'... Uno de los proyectos más importantes del grupo para 2026 es su apuesta por el 'social gaming' ¿A qué se refieren con eso?

Una cosa que estamos intentando hacer es no encasillarnos en ninguna línea de negocio concreta. Como decía al principio, queremos crear un negocio de experiencia, de ocio. Es algo, además, que va cambiando. Cuando el cliente es más joven prefiere ir de discoteca o tomar una copa, pero cuando crece a lo mejor le parece mejor gastarlo en deporte o en viajar. Además, hay grandes tendencias que con los años van cambiando. Lo que intentamos nosotros es cubrir todo eso, la evolución temporal de nuestros clientes y las nuevas tendencias. El proyecto del Social Gaming vamos a lanzarlo primero en Dubái, ahora en febrero. Es una instalación de 3.000 metros cuadrados con bolera, minigolf, juegos de dardos, de béisbol, de Fórmula 1, karaoke... Hay tres bares, dos cocinas, una zona de eventos. Es una zona de entretenimiento que va más allá. No es un restaurante, no es una zona de juegos. Y eso es lo que hemos hecho con esta nueva marca, que se llama Capital. Estamos muy ilusionados con ella, porque hemos estado años trabajando.

Mett Hotel de Estepona prevé abrir en 2022 tras la remodelación del actual Iberostar por 15 millones de euros / AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Empiezan en Dubái...

Sí, y en el momento que lo tengamos ya aterrizado, lo vamos a desarrollar. Es una de las marcas a la que vemos con más desarrollo mundial, y en mercados como España seguro que lo podemos traer y que va a funcionar muy bien.

Hablemos de números. ¿Cómo cierra el grupo el ejercicio de 2025?

Pues estamos creciendo, porque nos estamos expandiendo. Crecemos y crecemos bastante, pero 2025 para mí ya es historia. Ahora ya estamos pensando en cómo cerrar 2026. Nuestra idea es sumar este año otros 30 o 40 locales más o unidades de negocio. Tenemos unos planes muy agresivos. Vamos a abrir, por ejemplo, en Marbella un local más. Tenemos esos nuevos hoteles que vamos a anunciar dentro de poco en España y vamos a anunciar también hoteles nuevos en Tailandia y en Vietnam. Vamos a crecer también invirtiendo en otros grupos de hostelería, añadiéndolos a nuestro grupo para complementar o bien zonas geográficas o bien líneas de negocio.

¿Qué zonas geográficas?

Tenemos dos tercios de nuestro negocio en Oriente Medio y, del tercio restante, la mayoría está en Europa, donde ya llevamos cuatro años trabajando, y en Asia, donde acabamos de empezar. El año pasado contratamos a las primeras personas para trabajar con nosotros en Estados Unidos, que pensamos que tiene un gran potencial. Pero es un mercado grande y hay que hacerlo bien. Hay que planteárselo con mucha responsabilidad.