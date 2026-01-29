Deutsche Bank logra un resultado récord en 2025 con una mejora del 127% del beneficio

Deutsche Bank, el mayor banco comercial de Alemania, cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 6.122 millones de euros, lo que supone más que duplicar (+127%) el resultado del año anterior. La entidad, además, prevé elevar alrededor de un 50% el dividendo, según ha comunicado este jueves.

“Los resultados récord que obtuvimos en 2025 demuestran la solidez de nuestro modelo”, aseguró Christian Sewing, consejero delegado del banco.

La cifra de negocio neta del grupo alcanzó los 32.096 millones de euros, un 7% más en comparación interanual. Por divisiones, la banca de inversión incrementó sus ingresos un 9%, hasta 11.541 millones, mientras que la banca corporativa aportó 7.400 millones, un 1% menos.

La banca privada elevó sus ingresos un 3%, hasta 9.665 millones, y el negocio de gestión de activos sumó 3.077 millones, un 16% más.

En cuanto al riesgo, el banco contabilizó provisiones por 1.707 millones de euros en 2025, un 7% menos que el año previo. Solo en el cuarto trimestre, estas dotaciones ascendieron a 395 millones, lo que supone un recorte del 25%.

Entre octubre y diciembre, el beneficio neto atribuido se situó en 1.298 millones de euros, un 106% más, mientras que la cifra de negocio neta creció un 7%, hasta 7.726 millones.

En solvencia, la ratio de capital CET1 cerró el ejercicio en el 14,2%, por encima del 13,8% registrado a finales de 2024.

Los gastos no financieros ascendieron a 20.700 millones de euros, en línea con lo previsto por la entidad y un 10% inferiores en términos interanuales. El descenso se explicó, principalmente, por la caída del 86% de los costes no operativos, en gran medida por la ausencia de litigios puntuales que pesaron en 2024.

Eleva la remuneración al accionista

En política de remuneración al accionista, Deutsche Bank distribuyó 2.300 millones de euros en 2025, un 50% más que el año anterior. Esta cifra incluye el dividendo con cargo a 2024 (0,68 euros por acción, unos 1.300 millones) y recompras de acciones por 1.000 millones. Con ello, las distribuciones acumuladas desde 2022 ascienden a 5.600 millones.

De cara a la junta general de mayo, el consejo propondrá un dividendo de 1 euro por acción, equivalente a 1.900 millones de euros, lo que implica un aumento cercano al 50% respecto al reparto anterior. Además, el banco cuenta con las autorizaciones habituales para recompras adicionales por 1.000 millones.

Con este plan, las distribuciones acumuladas correspondientes al periodo 2021-2025 (pagadas o por pagar entre 2022 y 2026) se elevarían a 8.500 millones de euros, por encima del objetivo inicial de 8.000 millones. La entidad, asimismo, contempla nuevas devoluciones de capital —sujetas a autorización— en la segunda mitad de 2026.