Damm celebra 150 años con un nuevo espacio en la fábrica del Eixample barcelonés y una nueva cerveza, la Bohemia

La que hasta 1992 fue la principal factoría de Cervezas Damm, situada en el centro urbano de Barcelona y hoy reconvertida en espacio cultural y para grandes eventos, era conocida por los vecinos de esa zona del Eixample como La Bohemia, un apodo cariñoso que hacía alusión a la región centroeuropea de la que procedían sus fundadores, actualmente en la República Checa. Ese mismo nombre, La Bohemia, es el que ha elegido ahora la compañía para su nuevo producto, una cerveza especial de larga maduración, "intensa y equilibrada", en palabras de sus creadores, que va a ser presentada este año con motivo de la celebración de los 150 años de la empresa. Para celebrar esta efeméride, además de lanzar este nuevo producto, Damm ha diseñado un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año y llevará la celebración a distintos puntos del territorio.

Cartel conmemorativo de los 150 años de la cervecera Damm en la antigua fábrica del Eixample de Barcelona. / Damm

La vieja factoría del Eixample será, precisamente, objeto de otra de las novedades del aniversario: la puesta en marcha del Espacio Inmersivo de la Antiga Fàbrica Estrella Damm, que permitirá a los visitantes disfrutar de un recorrido dinámico por los 150 años de historia de la compañía, desde su fundación en 1876 por parte del maestro cervecero August Kuentzmann Damm y su primo Joseph Damm hasta la actualidad, un momento en el que la empresa cuenta con 30 especialidades y marcas de cerveza y una cartera de productos que incluye aguas, refrescos y productos lácteos, además de negocios de restauración y distribución, gestión de eventos e innovación basada en datos e inteligencia artificial.

La idea es que quienes visiten esta nueva propuesta museística descubran también las campañas publicitarias de la firma, que se ha dado a conocer, verano tras verano, por sus anuncios de 'Mediterráneamente', hasta la colaboración con entidades en los ámbitos del deporte, la cultura y la gastronomía, ofreciendo una inmersión completa en la cultura y la identidad de la empresa.

Como un castillo en plena trama urbana de la ciudad

El protagonismo que cobra la antigua fábrica en la celebración de este aniversario es relevante. El edificio, que acoge la sede central de la empresa, tiene forma de castillo alemán, con numerosas ventanas enmarcadas con ladrillos rojizos. Y en el punto más alto del edificio, en la torre, una estrella de cinco puntas que identifica la marca y que hace referencia a los cinco elementos necesarios para elaborar la cerveza: el agua, el lúpulo, la malta, la levadura y el propio maestro cervecero.

La fábrica comenzó a construirse en 1902, por encargo de los empresarios Joan Musolas y Bohuslav Miklas (este último de origen checo), que pocos años después se asociaron con los hijos de los fundadores de Damm. El inmueble, que ocupa toda la manzana entre las calles de Rosselló, Còrsega, Cartagena y Dos de Maig, acabó formando un pequeño centro industrial, junto a una planta embotelladora y una fábrica de hielo vecinas. Llegaron a trabajar allí hasta 900 personas.

En 1992, se optó por el traslado, entre otras razones la antigua fábrica comenzaba ya a ser molesta para los vecinos: el tráfico de camiones era muy elevado y todavía se recuerdan las colas en la esquina de la calle del Dos de Maig para cargar los depósitos. Tomaron el relevo las fábricas de El Prat, una de las más modernas de Europa.

Nuevo logotipo en los envases de las cervezas Damm para conmemorar el 150º aniversario de la compañía. / Damm

Música por todo el territorio

Como ya ocurrió con motivo de la celebración de los 125 años, los envases de la marca emblema de la firma, Estrella Damm, lucirán este 2026 un logotipo en el que figurará el número 150, "con lo que se busca poner en valor la trayectoria de la marca y trasladar el espíritu de la conmemoración a todos los puntos de contacto con el consumidor". En las próximas semanas, la nueva imagen de Estrella Damm estará disponible en bares, restaurantes y supermercados. La idea de lanzar la nueva cerveza La Bohemia coincide también con lo que se hizo en 2001, cuando la compañía presentó la A.K. Damm, en homenaje, en aquella ocasión, a su fundador, August Kuentzmann Damm.

Uno de los platos fuertes va a ser, además la bautizada como La Festa del 150, que tendrá lugar en mayo en el Parc del Fòrum, "con un cartel musical que reunirá a algunas de las voces y bandas más destacadas del panorama musical catalán". Está previsto asimismo un ciclo de conciertos en salas emblemáticas de Catalunya, Balears, Castelló y Andorra, que ofrecerá una programación diversa, con artistas emergentes y consolidados, con cerca de 50 conciertos entre los meses de septiembre y octubre.

Y volviendo otra vez a la Antiga Fàbrica Estrella Damm. Las históricas instalaciones, que acogen anualmente más de 228 actividades y reciben a más de 106.000 visitantes, tendrán también un papel central en la conmemoración del aniversario, ya que, a lo largo de todo el año, se convertirán en un punto de encuentro de la celebración con una programación especial de actividades en torno a la gastronomía, otra de las señas de identidad con las que se relaciona a la marca.