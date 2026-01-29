Alex Tensso, camionero autónomo: "En tres meses he ahorrado más de 10.000 euros"

No es un secreto que en España existen sectores laborales y profesionales en los que faltan trabajadores. Son profesiones rentables que ofrecen una buena salida, pero requieren formación, experiencia y, en ocasiones, una alta especialización.

El resultado es que el exceso de demanda de trabajo no se compensa con la falta de mano de obra que hay. Por ejemplo, entre las profesiones que cumplen con estas características, se encuentran los carpinteros y montadores de aluminio, los electricistas u otras profesiones relacionadas con la conducción.

"Ya soy una persona eficiente"

En este sentido, el creador de contenido y camionero español de rutas internacionales, Alex Tensso, comparte vídeos en sus cuentas de TikTok e Instagram hablando sobre el tema y con la intención de motivar a nuevos trabajadores para el sector. Entre otros temas, Tensso publica contenido explicando cuánto dinero puede ganar en tres meses o en qué consiste su trabajo.

En una de sus publicaciones más recientes, el joven cuenta que trabaja para la empresa de logística integral internacional de vehículos Trapiser. Así pues, Tensso ya cuenta con experiencia en el sector del transporte y, por eso, sus nóminas ahora son más elevadas.

Sin embargo, tal y como cuenta el camionero, no siempre fue así: "Ahora son altas porque ya soy una persona eficiente en este sector. Sé controlar bien las rutas, le saco eficiencia al camión, cargo y descargo bastante rápido, pero al principio no era así".

1.683 euros en gastos

En el vídeo en cuestión, el creador de contenido explica cuánto dinero ha cobrado en los tres últimos meses, que para él ha sido todo un reto. "El primer mes fueron 4.171 euros, el segundo 3.916 euros porque bajó un poco la faena y estuve unos días parado, y el tercer mes fueron 4.281 euros", detalla el autor del vídeo, que en total ha ganado 12.368 euros.

No obstante, Tensso también tuvo gastos durante estos últimos tres meses: “El primer mes gasté 564 euros, el segundo 512 y el tercero 607 euros, un poco más supongo que por algún capricho”. Por lo tanto, restando 1.683 gastados en tres meses para “el internet, las duchas, lavadora, comida, todo… y cero euros de mi hipoteca porque tengo el piso alquilado”, Alex Tensso ha logrado ahorrar “más de 10.000 euros”.

“También tenéis que estar mentalizados de que habrá meses que vais a ganar bastante más dinero y meses que ganaréis menos dinero porque hay menos faena. Ahora, ¿vale la pena todo esto? Estar tantos días fuera de casa, vivir un poco con lo mínimo y ahorrar. Pues depende de cada uno, al fin y al cabo, ¿cuánta hambre tienes? Y no estoy hablando de comida”, explica el joven transportista.

"Harán falta unos 30.000 conductores"

Lo que está claro es que esté tipo de contenido en redes puede ser beneficioso para el país. De hecho, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible promueve este tipo de empleos porque "el transporte de mercancías por carretera es un sector estratégico para la economía española, con una fuerte demanda y oportunidades laborales”.

Así pues, el ministerio anima a jóvenes trabajadores a convertirse en conductores profesionales para tener "trabajo seguro", pero también porque “se estima que para los próximos tres años harán falta unos 30.000 conductores profesionales”.