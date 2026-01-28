Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector primario

Los tractores salen este jueves de nuevo a las carreteras para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Exigen que a los productos latinoamericanos se les apliquen los mismos requisitos de cultivo que aquí y denuncian que cada vez están más asfixiados por la PAC, los costes de producción y la carga burocrática

Manifestaciones de tractores por las calles de Valéncia, la semana pasada.

Manifestaciones de tractores por las calles de Valéncia, la semana pasada. / Rober Solsona / Europa Press

María Jesús Ibáñez

María Jesús Ibáñez

Barcelona
Son, sobre todo, contra el acuerdo con Mercosur, un tratado comercial que el sector agrario español considera muy perjudicial para sus intereses y al que no le vale que haya sido enviado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Son también para denunciar la "complicada situación que atraviesa el sector", como consecuencia de decisiones políticas que, según critican, se toman a sus espaldas y tienen efectos muy dañinos para el campo: el presupuesto europeo, la PAC, el encarecimiento de los costes de producción y la todavía excesiva burocracia. Por todas estas razones, algunas de las principales organizaciones agrarias -ASAJA, COAG y UPA- van a salir este jueves a las carreteras de media España con sus tractores para tratar de que su mensaje de malestar llegue también a la ciudadanía.

Estas movilizaciones, que de hecho comenzaron hace ya días con la protesta de la asociación catalana Revolta Pagesa, que tuvo cortado el tráfico por la autopista AP-7 a su paso por Copons (Girona) y con la movilización, el pasado 14 de enero de organizaciones vascas y navarras en la frontera entre España y Francia en Irún, aspiran a convertir la jornada de este 29 de enero en un "superjueves de protestas de agricultores y ganaderos en todo el territorio nacional", según sus convocantes, que insisten en que al sector le "sobran los motivos" para la movilización.

Las tractoradas afectarán a prácticamente todas las comunidades autónomas salvo Catalunya, Aragón, Extremadura y Galicia, donde las protestas o bien ya se han llevado a cabo o bien están previstas para más adelante. De hecho, las tres entidades que promueven las manifestaciones, han dado flexibilidad a sus delegaciones regionales para que convoquen acciones dentro de sus territorios y no cierran la puerta abierta a que el calendario de protestas pueda culminar en una manifestación estatal más adelante.

La decisión del pleno del Parlamento Europeo, por una ajustada mayoría, de remitir el tratado de Mercosur ante el TJUE, al existir dudas sobre su encaje con el derecho comunitario, no ha acabado de convencer a los agricultores, que consideran que siguen sin estar garantizadas las cláusulas de salvaguarda a sus productos prometidas por la Comisión Europea, lo que deja vía libre a las importaciones de alimentos que han sido cultivados en los países latinoamericanos bajo condiciones mucho menos estrictas y rigurosas que las que se aplican aquí.

TEMAS

