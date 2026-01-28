La Seguridad Social niega la incapacidad permanente a un trabajador de 53 años: la Justicia le da la razón y le concede una pensión de 3.446,51 euros

Un trabajador de 53 años ha conseguido recibir una pensión por incapacidad permanente absoluta. A pesar de que la Seguridad Social le negó su acceso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no estaría de acuerdo con esta decisión, reconociendo la incapacidad al empleado por sus secuelas de una parálisis cerebral infantil.

El trabajador solicitó la incapacidad hasta en dos ocasiones distintas

El empleado, que operaba como delineante en proyectos ferroviarios, poseía un diagnóstico de "espasticidad y dolor crónico hemicorporal derecho evolutivo en adulto tras parálisis cerebral infantil". Como resultado de ello, este hombre contaba con una mano derecha inutilizable, así como dificultades para hablar y caminar. A nivel legal, las autoridades le habían declarado un grado de discapacidad del 52% con limitación en la movilidad.

En vista de las limitaciones que este diagnóstico suponían para su trabajo, decidiría solicitar la incapacidad permanente hasta en dos ocasiones diferentes, pero ninguna de ellas con éxito. En ambos casos, la Seguridad Social concluyó que no existía un grado de disminución de su capacidad laboral lo suficientemente alto para declarar la incapacidad.

La Justicia le reconoce una incapacidad permanente absoluta

Tras esta respuesta, el trabajador acudió al Juzgado de lo Social n.º 5 de San Sebastián, que le dio la razón, reconociendo una incapacidad absoluta. Más tarde, las autoridades de la Seguridad Social presentaron un recurso de suplicación contra la sentencia. Estos afirmaron que el empleado arrastraba las dolencias desde su infancia, además de que podía usar su mano izquierda y conservaba las facultades superiores.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sería firme, dándole la razón al hombre de 53 años. Los magistrados confirmaron su derecho a recibir una pensión permanente del 100% sobre su base reguladora, otorgándole 3.446,51 mensuales con efectos retroactivos desde junio de 2023.

El Superior hizo hincapié en un 'agravamiento progresivo' de las secuelas de su parálisis cerebral, que afectaría a sus cuatro extremidades, con especial atención en la mano derecha. Por tanto, esta situación no permitiría al trabajador realizar ningún tipo de actividad profesional.