La Seguridad Social admite la existencia de 'fallos' en el cálculo de las pensiones

La Seguridad Social admite que muchas pensiones se han estado calculando de forma errónea. Este fallo en el sistema de pensiones habría provocado que miles de pensionistas recibieran menos dinero del que les correspondía. El principal problema sería que muchos afectados no son conscientes de estar cobrando menos dinero hasta unos años después.

Los principales errores cometidos habrían sido un cálculo incompleto de las bases, meses integrados de forma errónea e incluso periodos que no se tomaron en cuenta para la vida laboral. Como resultado de ello, nos encontramos ante una base reguladora más baja que, a su vez, disminuye la pensión recibida.

El problema de las lagunas de cotización

Este fallo en el cálculo de las prestaciones se debe a una mala aplicación de las denominadas ´lagunas de cotización'. Este concepto hace referencia a esos periodos de vida laboral del trabajador en los que no ha realizado aportaciones a la Seguridad Social. Generalmente, estas lagunas de cotización pueden deberse a diferentes tipos de situaciones:

Desempleo sin prestación : Largos periodos de tiempo en los que el usuario se encuentra buscando trabajo tras agotar su periodo máximo de paro

: Largos periodos de tiempo en los que el usuario se encuentra buscando trabajo tras agotar su periodo máximo de paro Excedencias voluntarias : Situación en la que se permanece sin trabajar por decisión propia, sin contar con una cotización obligatoria

: Situación en la que se permanece sin trabajar por decisión propia, sin contar con una cotización obligatoria Cuidado de familiares : Estas pausas en la actividad laboral no son remuneradas, además tampoco se encuentran cubiertas por ningún convenio concreto

: Estas pausas en la actividad laboral no son remuneradas, además tampoco se encuentran cubiertas por ningún convenio concreto Contratos a tiempo parcial : En este caso, las cotizaciones no superan el mínimo establecido por ley

: En este caso, las cotizaciones no superan el mínimo establecido por ley Fin de prestaciones : Periodo de finalización de la Incapacidad Temporal (IT) o subsidios

: Periodo de finalización de la Incapacidad Temporal (IT) o subsidios Lagunas técnicas: El trabajador no está dado de alta en la Seguridad Social, al encontrarse en un periodo de transición entre dos empleos

En este sentido, la Ley General de la Seguridad Social obliga a rellenar estas lagunas con bases mínimas de cotización hasta un período máximo de 48 meses, es decir, cuatro años. Además, a partir del mes 49 estas bases de cotización se reducirían a la mitad.

Ahora bien, el problema surge cuando estos vacíos de cotización se cubren con bases inferiores a las que establece la normativa, o incluso si se integran menos meses de los que corresponde.

¿Quiénes salen más perjudicados con estos vacíos de cotización?

Los principales afectados por estas lagunas de cotización suelen ser los colectivos de trabajadores con circunstancias concretas que limitan su actividad laboral, o aquellos que disponen de contratos con periodos laborales más irregulares:

Autónomos : Suelen ser los trabajadores más afectados, ya que no pueden rellenar sus lagunas de cotización. En estos casos, sus períodos de inactividad no cuentan como cotización , por lo que suelen impactar de forma negativa en la pensión

: Suelen ser los trabajadores más afectados, ya que no pueden rellenar sus lagunas de cotización. En estos casos, , por lo que suelen impactar de forma negativa en la pensión Trabajadores con carreras laborales irregulares : Forman parte de este grupo los empleados con contratos temporales, discontinuos o que presentan largos periodos de inactividad

: Forman parte de este grupo los empleados con contratos temporales, discontinuos o que presentan largos periodos de inactividad Empleados del hogar y sector agrario : En cuanto a ellos, al depender de normativas específicas, se suelen considerar únicamente los periodos reales cotizados . Este hecho perjudica bastante al cálculo final de las pensiones

: En cuanto a ellos, al depender de normativas específicas, . Este hecho perjudica bastante al cálculo final de las pensiones Mujeres: La gran mayoría suelen ser trabajadoras que interrumpen su actividad laboral por motivos familiares. Generalmente, esta pausa se debe a la necesidad de cuidar a los hijos, padres o parientes que necesitan una atención más continua

Siempre que exista un riesgo de errores en cuanto al cálculo de las pensiones, los expertos recomiendan una revisión a fondo del expediente de cotización, con el objetivo de ahorrarnos cualquier disgusto. Básicamente, comprobando de forma concienzuda estas lagunas de cotización podríamos evitar un malentendido o cobro injusto de nuestras prestaciones.