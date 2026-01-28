Ajuste empresarial
Pepsico anuncia un ERE de 400 trabajadores para cerrar su red comercial
Redacción
Pepsico ha anunciado este miércoles la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a casi la totalidad de la plantilla -unos 400 empleados- de los 11 centros de su red de distribución comercial propia que continúan operativos. En concreto, los cierres corresponderían a su red de distribución directa a bares, locales de restauración, supermercados pequeños y tiendas de alimentación que opera en Palma, Madrid (2 delegaciones en Coslada y Leganés), Barcelona (2), Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Málaga, Valencia y Alicante, según han detallado fuentes sindicales.
El delegado sindical nacional de CCOO en Pepsico, Miguel Ángel Losada, ha recordado a Efeagro que otro ERE, en 2025, se tradujo en la salida de 177 empleados tras el cierre de otras once delegaciones con las que contaba, de las que seis estaban en Andalucía y el resto repartidas por Zaragoza, Vigo, Castellón, Girona y Tarragona.
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), al igual que ha transmitido Losada desde CCOO, ha mostrado en un comunicado su "firme oposición a esta medida drástica", que consideran "injustificada y desproporcionada" que a su entender "no da solución a la problemática de rentabilidad aludida por la empresa". Los representantes sindicales han informado de que trabajarán para minimizar el impacto del ERE y buscar alternativas a través de recolocaciones y bajas voluntarias y asegurar las máximas indemnizaciones posibles.
Desde Pepsico han comunicado que este grupo "continúa con la transformación de su canal de distribución tradicional en España hacia un modelo de distribución indirecta, en línea con la tendencia mayoritaria del sector". La distribución indirecta se concreta con la subcontratación del servicio con redes de distribución compartida con otras marcas como una vía de ahorro de costes muy importante. "Este cambio -ha añadido Pepsico- se llevará a cabo de forma progresiva y responsable", ya que "durante el proceso habrá una Comisión Negociadora integrada por representantes de los trabajadores y de la compañía" que se reunirá por primera vez el próximo martes, 4 de febrero.
El objetivo de Pepsico es "alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio, en el marco del acuerdo Marco suscrito por la Mesa de Diálogo en 2025" y dar "por concluida la transformación de este canal", ha añadido la empresa.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos