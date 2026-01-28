Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secto de la construcción

Eduardo Roldán, albañil: "No hay gente y la que hay quiere ganar más de lo que ganas tú sin tener ni idea"

Más de la mitad de los trabajadores del sector de la obra superan los 45 años

La finalización de viviendas cae un 6% hasta julio, mientras las promotoras empujan la construcción por encima del 10%

El Gobierno acepta "simplificar y mejorar" el cese de actividad de los autónomos

Albañil en la construcción

Albañil en la construcción / MANU MITRU / EPC

Cristina Sebastián

Barcelona
El albañil Eduardo Roldán ha asistido al pódcast Sector Oficios para comentar la situación actual del sector de la albañilería. Eduardo empezó ayudando a su padre en la obra, y actualmente cuenta con más de 30 años de experiencia.

Roldán montó una empresa con solo dos empleados: su padre y su hermano mayor. Y en tres décadas ha multiplicado por 10 la cifra de trabajadores, llegando a tener más de 20 empleados a su cargo.

Los jóvenes y la albañilería

Uno de los principales problemas que Eduardo Roldán detecta en el sector de la construcción es que "no hay gente, y la que hay quiere ganar más de lo que ganas tú sin tener ni idea". Roldán expone que la gente que comienza a trabajar como albañil quiere empezar cobrando un sueldo alto, sin ni siquiera haber realizado un periodo de prueba.

Roldán considera que es complicado que los jóvenes se interesen por la construcción porque en las redes sociales solo se muestra la parte bonita del sector, y luego la realidad es muy diferente.

Según el informe ‘Mercado de trabajo en el sector de Construcción | 2025’ elaborado por Randstad Research, el 55,5% del empleo en el sector se concentra en trabajadores mayores de 45 años.

"Bajar la jubilación para motivar a la gente a trabajar en la construcción” es una de las soluciones que propone el albañil.

Ser autónomo en la construcción

Eduardo Roldán ha trabajado desde siempre siendo trabajador autónomo y, con tan solo 16 años, creó una empresa familiar que a día de hoy sigue funcionando. 

“Cuando eres autónomo y tienes una empresa tienes que aprender a hacer de todo”, explica Roldán. El albañil cuenta que, entre otras cosas, él ha realizado labores de fontanería, carpintería o pintura para sacar el negocio adelante. 

El problema de los presupuestos

Un punto que menciona Roldán en la entrevista es que los presupuestos que se hacen de una obra se deberían cobrar. Y lo argumenta diciendo que realizar un presupuesto requiere un trabajo de evaluación que, como se ofrece gratuitamente, suele pedirse a varias empresas de construcción, que lo elaboran sin la garantía de que acaben haciendo el trabajo. 

“Por hacer el presupuesto de una vivienda, pues te cobro 150 euros que luego se te descuenta del precio final de la vivienda, si me lo aceptas. De esa forma, la gente se lo piensa más”, propone Eduardo.

TEMAS

