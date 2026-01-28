Un juez de Estados Unidos da luz verde a Iberdrola para continuar con las obras del parque eólico marino Vineyard Wind

Un juzgado del distrito de Massachussets ha otorgado la medida cautelar solicitada por el 'megaproyecto' de eólica marina 'Vineyard Wind 1', propiedad de Iberdrola -a través de su filial estadounidense Avangrid- y del fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ante la orden de suspensión que fue remitida en diciembre por La Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).

Esta decisión judicial deja vía libre al proyecto y permitirá continuar las actividades de construcción, puesta en marcha y producción inmediatamente. La sociedad Vineyard Wind ha indicado que continuará trabajando con la Administración de Estados Unidos "para una resolución rápida y permanente del procedimiento".

El parque eólico marino de 'Vineyard Wind 1' está ya completado al 95% y se encuentra produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra. Así, seguirá produciendo energía y continuará con la construcción del 5% restante del parque tan pronto como sea posible, "manteniendo la seguridad como prioridad clave, para poder suministrar energía asequible y segura", según ha trasladado Iberdrola.

El parque fue paralizado por el Gobierno de Trump en diciembre debido a supuestos "riesgos de seguridad nacional" junto a otras cinco construcciones. A mediados de enero, Vineyard Wind presentó una solicitud en un tribunal federal de Massachusetts para obtener esta orden judicial contra la suspensión de obras.

El proyecto de Iberdrola y CIP sumará una capacidad para generar 806 megavatios (MW), suficientes para abastecer a más de 400.000 hogares y empresas de la Commonwealth de Massachusetts. Los otros parques afectados por la decisión fueron 'Revolution Wind', de 704 megavatios (MW) de Orsted; 'Sunrise Wind', de 924 MW; 'Coastal Virginia Offshore Wind', de 2.600 MW; y 'Empire Wind 1', de 810 MW y de Equinor.

'Vineyard Wind 1' es la primera y gran instalación eólica 'offshore' de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.