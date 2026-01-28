Aire Ancient Baths incorpora un nuevo accionista para acelerar su crecimiento

Contar con centros en Sevilla, Almería, Barcelona, Vallromanes (Vallès Oriental), Copenhague, Toronto, Chicago y Nueva York (con dos establecimientos) no es suficiente para Aire Ancient Baths. La compañía ha anunciado este miércoles un acuerdo para sumar a Khemia como nuevo accionista minoritario, en una operación que quiere reforzar la situación de capital de la empresa y acelerar su crecimiento en el extranjero.

“Nuestro objetivo es acelerar nuestro crecimiento internacional; queremos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el mercado”, ha manifestado Amadeo Serra, consejero delegado de Aire Ancient Baths, a través de un comunicado. “La incorporación de Khemia como accionista nos permite afrontar la próxima fase de crecimiento con una sólida posición financiera", ha añadido el empresario.

Khemia es el 'family office' del empresario Juan de Dios Hernández, principal accionista y consejero delegado del grupo de tecnología alimentaria Prosur. En febrero de 2025, Khemia anunció que tomaría participaciones de entre el 5 y el 30% en empresas españolas familiares para impulsar su crecimiento. Al frente de este vehículo inversor está Tomás de Heredia, que ha celebrado así la entrada en el accionariado de la empresa de relajación: "Aire Ancient Baths es un activo único. Es líder global de su sector, cuenta con una posición competitiva muy sólida, mucho potencial de crecimiento y una gran capacidad de generación de valor".

Ninguna de las dos empresas han ofrecido detalles económicos de la operación.

Aire Ancient Baths fue fundada en 2001 en Sevilla y ha crecido en el ámbito de los centros de relajación. Cuenta con una red de 10 centros que ofrecen circuitos de agua y tratamientos corporales en entornos de diseño arquitectónico muy cuidado. Actualmente da empleo a más de 1.100 personas.