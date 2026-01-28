Las grandes operadoras del agua competirán por la nueva concesión de 1.000 millones en el área de Barcelona

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprobado este martes los pliegos del concurso público para concesionar el suministro de agua potable en ocho municipios metropolitanos. Como avanzó EL PERIÓDICO la víspera, se trata de un macrocontrato valorado en cerca de 1.000 millones de euros, tras una revisión al alza. Tiene una duración de 25 años y un volumen de inversiones estimado en 168,7 millones. La administración supramunicipal ha expuesto en un comunicado que la inversión "se cubrirá completamente con las tarifas de los abonados" y que "cada municipio tendrá su tarifa y su plan de inversiones".

Esta licitación hará que en el perímetro metropolitano convivan tres modelos de gestión: el de la empresa mixta Aigües de Barcelona —integrada por el Grupo Agbar (70%), Criteria (15%) y el propio AMB (15%)—; el de las empresas municipales que se mantienen (Aigües de Barberà en Barberà del Vallès, Aigües de Sabadell en Bellaterra, Aigües de Castellbisbal en Castellbisbal —también participada por el AMB— y Aigües del Prat en El Prat de Llobregat); y el del futuro concesionario que asumirá el servicio en las ocho ciudades en concurso.

La convocatoria de licitación se ha aprobado con los votos a favor de los grupos PSC-CP, Vox, Vivim Montcada i Reixac y parte de los consejeros de Junts per Catalunya. Se han abstenido ERC, PP, Compromís i Acord per Torrelles y Junts per Tiana y han votado en contra En Comú Podem-Confluències y tres representantes de Junts (Àngel Pedrós, Cristina Paraira y Josep Maria Vallès, que son precisamente dos ediles y el alcalde de Sant Cugat).

Aunque oficialmente no se conocerán los aspirantes hasta que se cierre el proceso, el sector da por hecho que medirán fuerzas los grandes operadores del agua en España. Entre los grupos que han confirmado o trasladado su intención de concurrir figuran Agbar (Veolia), Aqualia (FCC), Acciona, Sacyr, Gestagua (filial de la multinacional francesa Saur) y Global Omnium (Aguas de Valencia). Son compañías con un largo recorrido en el negocio hídrico, presencia en múltiples países y, en algunos casos, con un historial de pulsos legales con el AMB.

Un límite de este concurso es que a él no puede presentarse la empresa mixta Aigües de Barcelona, que presta servicio en la capital catalana y en otras 22 ciudades de su entorno, pero sí podrá hacerlo el Grupo Agbar, que tiene otra estructura societaria y está controlado al 100% por la multinacional francesa Veolia.

La convocatoria de este nuevo concurso público ha supuesto un choque frontal entre el AMB y Aigües de Barcelona, que considera que los ocho municipios deberían incluirse en su perímetro de gestión en lugar de licitarse por separado. En este sentido, tal y como explicó este diario, la compañía remitió una carta de alegaciones datada el pasado 24 de abril en la que advertía de que “cualquier decisión contraria a adjudicar a Aigües de Barcelona” el suministro de agua en las ocho ciudades “supondría una vulneración” de los acuerdos vigentes con el ente metropolitano. El AMB, sin embargo, desestimó esas alegaciones y replicó que “no existe ningún precepto que limite la capacidad del AMB de escoger, entre las formas y modalidades de gestión disponibles, la que considere más adecuada para la prestación del servicio en los ocho municipios”.

Veolia es hoy el primer operador privado de agua en España, con 13 millones de personas abastecidas y una facturación de 2.840 millones de euros en 2024, de los que cerca del 70% proceden del negocio hídrico. En Barcelona, la integración de Agbar tras la opa sobre Suez le otorga el control del 70% de Aigües de Barcelona, que gestiona el agua en la capital y otros 22 municipios. A través de distintas filiales, el grupo opera en más de 250 municipios catalanes y presta servicio a cerca de tres millones de personas. Solo Aigües de Barcelona aporta en torno a 600 millones de euros anuales al negocio del grupo en España. La estrategia iniciada por Veolia y bautizada como "One Veolia" pasa por concentrar su actividad bajo una única marca y acelerar el ritmo inversor.

Otra de las grandes que ha confirmado su participación es Aqualia, la filial de agua de FCC, controlada en un 49% por el fondo australiano IFM Investors. Es el segundo operador privado del país. El área de Agua del grupo aportó 1.232 millones de euros de ingresos en los nueve primeros meses de 2024, alrededor del 19% de la facturación total de FCC (9.071 millones), con un crecimiento interanual del 12,2%.

La compañía figura entre las cinco mayores gestoras europeas por población servida y la novena a escala mundial, con presencia en más de 1.100 municipios. En Catalunya, en 2024, su facturación en el territorio ascendió a 251 millones de euros y cuenta con una cartera de contratos valorada en 1.926 millones. Desde Barcelona coordina la explotación de 133 instalaciones de potabilización y depuración y gestiona servicios emblemáticos como el ciclo del agua de Lleida.

Acciona, grupo del Ibex 35, cerró 2024 con una facturación de 19.190 millones de euros y un ebitda de 2.455 millones. En España, a través de Acciona Agua, gestiona el ciclo integral del agua en decenas de municipios y opera grandes infraestructuras de potabilización y depuración. Esta división facturó 1.190 millones de euros en 2024. Aunque supuso un ligero descenso del 2% respecto al año anterior debido a la finalización de grandes obras en Oriente Medio, su beneficio bruto (EBITDA) se situó en 93 millones.

Catalunya es un territorio clave para la compañía, tanto por su trayectoria en la gestión de infraestructuras como la red Ter-Llobregat —concesión marcada por años de litigios que acabaron perdiendo— como por su posicionamiento en soluciones frente a la sequía. Su estrategia pivota sobre más desalación, mayor regeneración y reutilización del agua, y la digitalización de redes para mejorar la eficiencia.

Sacyr, otra de las componentes del Ibex, también ha convertido el agua en uno de los motores de su plan estratégico 2024-2027. El grupo facturó en 2024 un total de 4.571 millones de euros, mientras que los ingresos específicos de la división Sacyr Agua ascendieron a 245 millones de euros. Sacyr Agua suma una cartera de 7.408 millones de euros, un 51,7% más que el año previo, tras la obtención de grandes contratos.

En el mercado español, Sacyr en 2025 se adjudicó ocho proyectos de agua por 110 millones de euros, incluidos trabajos para la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y mejoras de eficiencia en desaladoras. Actualmente, en 2026, la división de Agua ya aporta cerca del 10% del EBITDA total.

Global Omnium, matriz de Aguas de Valencia, cerró 2024 con una facturación de 484,5 millones de euros, un 9,1% más, y da servicio a más de 6 millones de personas en España. El grupo, que emplea a más de 2.400 trabajadores, participa en 232 contratos de concesión.

En Catalunya, Global Omnium opera a través de la Companyia General d’Aigües de Catalunya (CGAC), con experiencia en municipios como La Palma de Cervelló y otros enclaves del Camp de Tarragona y el Ebro. La Palma de Cervelló —uno de los ocho municipios incluidos en el concurso— acometió en mayo de 2022 una prórroga del contrato suscrito en 2009 con Aigües de Catalunya. No obstante, el acuerdo fue declarado nulo judicialmente en 2016, hecho por el cual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tumbó este pasado verano los incrementos tarifarios del agua en el municipio.

Por último, Gestagua, filial española del grupo francés Saur, también concurrirá al concurso. Saur es el tercer operador mundial del ciclo del agua, con 2.300 millones de euros de facturación global en 2024. En España y Portugal, Gestagua y su participada Emalsa facturaron 141 millones de euros, atendiendo a 4,4 millones de habitantes en 63 municipios.

Para Gestagua, ganar el contrato del AMB supondría un salto cualitativo, elevando su base de clientes directos de 900.000 a 1,1 millones de habitantes.