Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBorrasca KristinEnergías renovablesAlternativas RodaliesClasificación ChampionsBarçaSarampiónJosé Luis ÁbalosIsabel SartoriusVirus NipahElecciones AragónAuroras boreales
instagramlinkedin

Laboral

El Gobierno inicia el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales a los funcionarios

La medida beneficiaría a los 246.000 empleados de la Administración General del Estado

Jornada laboral de 35 horas para los funcionarios: fechas previstas y a quién afectará

El ministro Óscar López, en una imagen de archivo

El ministro Óscar López, en una imagen de archivo / VÍCTOR LERENA / EFE

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno central ha iniciado los trámites para lograr la jornada laboral de 35 horas a la semana para los funcionarios. Así lo ha avanzado elDiario.es, que publica este miércoles que el Ministerio de Función Pública ha trasladado a los sindicatos CCOO y UGT que activará el procedimiento para implantar dicha jornada laboral en los empleados públicos de la Administración General del Estado.

El citado ministerio había sondeado a las organizaciones sindicales para tratar de vincular esta medida a los Presupuestos de 2026, en un intento que resultó fallido. Fue entonces cuando el departamento que dirige Óscar López activó una propuesta que, según los sindicatos, podría estar ya vigente a partir del próximo mes de marzo.

Para lograr ese objetivo, el Ministerio de Función Pública deberá hacer una propuesta sobre jornada y horario de los trabajadores de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. A continuación, deberá citar a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente para informar a los subsecretarios y subdirectores de personal de estos departamentos, según fuentes ministeriales que cita elDiario.es.

Será entonces cuando la jornada de 35 horas para los funcionarios llegue a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se negociará con los sindicatos. Esta reducción horaria era un compromiso del penúltimo acuerdo marco para la Administración del siglo XXI que firmaron el ejecutivo, UGT y CCOO en 2022. La medida no se pudo implantar antes de 2024, como estaba previsto. “Ambas organizaciones se congratulan de volver a lo pactado inicialmente”, señalan en un comunicado los dos sindicatos mayoritarios.

Noticias relacionadas y más

La reducción de la jornada para los funcionarios de la Administración General del Estado, beneficiaría a más de 246.000 trabajadores públicos. No obstante, los sindicatos apuntan en que la medida debería afectar también al personal de Instituciones Penitenciarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
  2. Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
  3. El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
  4. Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
  5. Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
  6. Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
  7. Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos
  8. Hacienda sanciona a un autónomo por deducir el alquiler y suministros de vivienda en sus gastos: la Justicia da la razón al trabajador y anula la multa

Fin a los sobres de kétchup y mayonesa: desaparecen para siempre de los establecimientos de hostelería

Fin a los sobres de kétchup y mayonesa: desaparecen para siempre de los establecimientos de hostelería

Cesce buscará llegar a 15.000 pymes y asesorar a más de 6.000 cada año

Cesce buscará llegar a 15.000 pymes y asesorar a más de 6.000 cada año

Mataró confía en posicionar a nivel estatal su ecosistema empresarial en el año en que la ciudad ostenta la capitalidad de la economía social

Mataró confía en posicionar a nivel estatal su ecosistema empresarial en el año en que la ciudad ostenta la capitalidad de la economía social

Macron llama a un "despertar estratégico" de Europa y a reforzar la defensa en el Ártico

Macron llama a un "despertar estratégico" de Europa y a reforzar la defensa en el Ártico

La borrasca Kristin deja autovías cortadas y obliga a suspender clases en varias comunidades

Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero

Esta calle de Barcelona será peatonal para siempre desde este enero

Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas

Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas

Una exposición inmersiva permitirá al público "habitar" proyectos inéditos de Gaudí

Una exposición inmersiva permitirá al público "habitar" proyectos inéditos de Gaudí