El Gobierno actuará de emergencia en el túnel de Rubí para que las mercancías puedan circular "en unos días". Tal y como avanzó el martes EL PERIÓDICO, el tráfico de mercancías ferroviarias se encuentra completamente bloqueado desde el accidente del pasado martes en Gelida. Por una parte, una fisura en el túnel de Rubí, por donde pasan trenes de pasajeros y de mercancías, mantiene interrumpido el paso de convoyes hacia Francia. Por otra, la interrupción de la R4 en Gelida incapacita la circulación también hacia Tarragona, Zaragoza y el resto de la Península. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha admitido este miércoles que es urgente actuar por las consecuencias que esta parálisis está teniendo sobre toda la cadena logística y de suministro de las empresas. No obstante, no hay aún fecha de restablecimiento.

Los trenes internacionales procedentes de Europa no pueden entrar en Catalunya y se están acumulando en Francia, especialmente en la estación de Le Soler en Perpinyà, como avanzaba este diario. El emplazamiento se encuentra colapsado por la acumulación de convoyes que no pueden cruzar la frontera. Todo ello amenaza con generar serios problemas en las cadenas de producción, que afectan de lleno a las fábricas catalanas. Ni pueden enviar los materiales ya producidos ni recibir las materias primas, con plantas industriales completamente saturadas.

Port de Barcelona

La paralización parcial del transporte ferroviario de mercancías está teniendo un impacto directo en los puertos de Barcelona y de Tarragona. El tráfico internacional, que suma 865 circulaciones anuales (tres diarias), está completamente parado en el Port de Barcelona debido a la afectación en el túnel de Rubí, lo que supone un bloqueo total de la conexión ferroviaria directa del puerto con Europa.

Las mercancías hacia la Península (ancho ibérico), que concentra la mayor parte del tráfico ferroviario del puerto con 6.740 circulaciones anuales (22 diarias), funciona de manera muy restringida a raíz del accidente de Gelida. Los trenes solo pueden circular por la vía de la costa y exclusivamente en horario nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 horas, lo que reduce drásticamente la capacidad operativa diaria, provoca acumulación de mercancías y dificulta la planificación logística. El ancho métrico (FGC), que representa unas 3.478 circulaciones anuales (11 diarias) es el único que funciona con normalidad. El Port de Barcelona mueve anualmente 11.083 circulaciones ferroviarias, lo que equivale a una media de 35 trenes diarios.

15.000 toneladas menos en Tarragona

En el Port de Tarragona, el martes no se produjo ninguna circulación de las siete circulaciones ferroviarias programadas (tres salidas y cuatro llegadas). Los trenes debían transportar material siderúrgico, automóviles, contenedores y productos químicos.

Este miércoles debían salir dos trenes de cereales, un tren de productos siderúrgicos y dos trenes de contenedores y productos químicos. Todos ellos están cargados dentro del recinto portuario, a la espera de poder operar. El puerto estima que entre la semana pasada y la actual se han dejado de mover entre 12.000 y 15.000 toneladas.

El puerto de Tarragona mueve principalmente material siderúrgico (337.500 toneladas anuales) y cereales (238.000 toneladas anuales).

Conexión con Francia

Según datos del Túnel del Pertús, infraestructura clave que une Francia con Catalunya tanto para el tráfico de pasajeros como para el de mercancías, desde el 21 de enero, día después del accidente de Gelida, sólo ha circulado un 26% del tráfico previsto. Deberían haber circulado 83 trenes de carga hasta el martes, cuando, sin embargo, lo han hecho sólo 22.

Noticias relacionadas

La gran mayoría de trenes de mercancías hacia Europa pasan por el túnel de Rubí. Adif ya admitió el martes que la situación es "complicada", en "una infraestructura fundamental" y que la "máxima prioridad" es que los trenes puedan volver a circular con "la seguridad que corresponde", aunque la responsable de la infraestructura aún no ha ofrecido plazos de su resolución.