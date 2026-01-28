Las exportaciones de vino español a Estados Unidos caen un 14% por culpa de los aranceles de Trump

No son tiempos fáciles para el mundo del vino, con un contexto internacional en el que los aranceles y las nuevas alianzas han cambiado las reglas del juego comercial en pocos meses y con un consumo a la baja que no acaba de atrapar a las nuevas generaciones y que ha llevado a las bodegas a innovar con nuevas propuestas como los vinos bajo en alcohol o los 0,0%. Con estos dos desafíos sobre la mesa, los organizadores del salón Barcelona Wine Week (BWW) han presentado este miércoles la que será su sexta edición, que tendrá lugar la semana que viene en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

La inestabilidad en la situación geopolítica se ha traducido, por ejemplo, en una caída acumulada entre enero y noviembre de 2025 de hasta un 14% en las exportaciones de vino español a Estados Unidos, un mercado que se ha convertido ahora en un reto a raíz de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de la Administración de Donald Trump para determinadas producciones europeas. "El descenso ha sido generalizado, de hecho, con bajadas del 5% en nuestras ventas a Alemania o del 1% en México", ha admitido José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino, en la presentación de la feria.

Con todo, ha agregado Benítez, "esta misma semana han llegado buenas noticias, con la firma del tratado comercial entre la Unión Europea y la India, porque todos estos acuerdos son muy esperanzadores para nuestro sector, como lo fueron también en su momento el firmado con Singapur, el de Indonesia, la reciente renovación del de México y, sobre todo, el de Mercosur, que no solo rebajar aranceles, sino que simplifica barreras técnicas", ha destacado el experto, que ha subrayado el gran éxito que desde 2017 están teniendo los vinos españoles en Canadá, "un mercado que va como un tiro desde que se selló el tratado".

Pese a los problemas para entrar en Estados Unidos, el BWW contará este año con la presencia de 66 distribuidores de ese país, que viajan a Barcelona para conocer mejor qué se está haciendo en España para poder venderlo en su país. Habrá también 41 representantes de empresas canadienses y una treintena de alemanas, entre los 558 exportadores que asistirán al salón. "Es relevante la presencia de Japón, de Brasil, de México y también de India, que son mercados muy interesantes", ha destacado por su parte la directora de la Barcelona Wine Week, Céline Perez.

Los vinos sin alcohol

Uno de los propósitos de esta feria, ha destacado Perez, es prestar apoyo al sector, que ha visto cómo la cosecha de 2025 era una de las más escasas de este siglo en España en cuanto a volumen y cómo el consumo registra, con datos del pasado noviembre, un nuevo descenso del 4%. "El vino ha dejado de tener la presencia diaria que tenía hace unos en las mesas, cuando acompañaba a todas las comidas, así que toca buscar nuevas opciones de consumidores, una nueva generación que aprecia más lo experiencial", ha señalado la directora del certamen.

Así las cosas, entre las más de 80 actividades organizadas durante los tres días que dura el salón (del lunes al miércoles próximos), con 136 ponentes invitados, "se dedicará, por primera vez, una jornada específica dedicada a las producciones bajas en alcohol y a los vinos 0,0%", ha indicado Marta Macías, responsable del programa de actos de la BWW. El salón contará este año con 1.351 expositores, un 5% más que el año pasado, y ocupará un espacio de 10.900 metros cuadrados, un 10% más que en 2025, y parte con la previsión de superar los 26.000 visitantes. En esta sexta edición, la temática central serán las bodegas centenarias, aquellas familias que llevan ya tres o generaciones al frente del negocio. "Hay un centenar de ellas en España y la mitad van a estar aquí", ha celebrado Macías