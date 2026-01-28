Vivienda
Vivir en Andorra siendo camarero: “Pago 850 euros por una habitación”
El alquiler supone más de la mitad del sueldo para muchos trabajadores
José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: "Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
Cristina Sebastián
Andorra es conocida por la alta calidad de vida de sus ciudadanos; sin embargo, no siempre se habla de cuánto ganan realmente quienes trabajan en el país.
Un joven camarero ha compartido su experiencia en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta 'Talentmatch', una consultoría de recursos humanos donde detalla su salario y las dificultades para afrontar los gastos imprescindibles como el alquiler.
Sueldos en Andorra
“Gano alrededor de 1.500 euros al mes”, comienza diciendo el joven camarero. Aunque esta cifra supera ligeramente el salario mínimo andorrano, situado actualmente en 1.447 euros mensuales, se encuentra muy por debajo del sueldo medio del país, que ronda los 2.560 euros, según datos de la Gestoría La Vall.
Este sueldo tan bajo, en un país donde vivir es realmente caro, supone serios problemas a la hora de hacer frente a los gastos básicos.
El precio del alquiler
“Pago 850 euros por una habitación en un piso compartido”, explica el camarero. Además, comenta que su piso tiene cuatro habitaciones y que actualmente conviven ocho personas en el piso.
Tras el pago del alquiler, solo dispone de 650 euros para el resto de gastos, como la alimentación o el transporte, lo que hace prácticamente imposible el ahorro.
El camarero también señala que esta problemática no es exclusiva de Andorra. “En Argentina los precios son parecidos”, apunta el joven, haciendo referencia a que cada vez en más lugares el coste de vida supera a los salarios mínimos.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Los accidentes de tren y la hospitalización de Illa alteran el calendario de los presupuestos
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Regularización masiva de inmigrantes: seis claves del pacto entre el Gobierno y Podemos