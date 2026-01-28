Vivir en Andorra siendo camarero: “Pago 850 euros por una habitación”

Andorra es conocida por la alta calidad de vida de sus ciudadanos; sin embargo, no siempre se habla de cuánto ganan realmente quienes trabajan en el país.

Un joven camarero ha compartido su experiencia en un vídeo publicado en TikTok por la cuenta 'Talentmatch', una consultoría de recursos humanos donde detalla su salario y las dificultades para afrontar los gastos imprescindibles como el alquiler.

Sueldos en Andorra

“Gano alrededor de 1.500 euros al mes”, comienza diciendo el joven camarero. Aunque esta cifra supera ligeramente el salario mínimo andorrano, situado actualmente en 1.447 euros mensuales, se encuentra muy por debajo del sueldo medio del país, que ronda los 2.560 euros, según datos de la Gestoría La Vall.

Este sueldo tan bajo, en un país donde vivir es realmente caro, supone serios problemas a la hora de hacer frente a los gastos básicos.

El precio del alquiler

“Pago 850 euros por una habitación en un piso compartido”, explica el camarero. Además, comenta que su piso tiene cuatro habitaciones y que actualmente conviven ocho personas en el piso.

Tras el pago del alquiler, solo dispone de 650 euros para el resto de gastos, como la alimentación o el transporte, lo que hace prácticamente imposible el ahorro.

El camarero también señala que esta problemática no es exclusiva de Andorra. “En Argentina los precios son parecidos”, apunta el joven, haciendo referencia a que cada vez en más lugares el coste de vida supera a los salarios mínimos.