La CNMV autoriza la OPA de Neinor sobre los minoritarios de Aedas Homes por 218 millones de euros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la segunda oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes, destinada a la compra del 20,8% del capital de su competidor que aún no controla y que está en manos de los minoritarios, por un importe de 218 millones de euros.

El regulador ha comunicado este miércoles la autorización de esta operación, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto explicativo presentado tras las últimas modificaciones registradas el pasado 23 de enero.

Esta segunda OPA precede a una primera que ya lanzó Neinor Homes el año pasado, a través de la cual se hizo con el 79,2% del capital de Aedas, que en ese momento controlaba el fondo estadounidense Castlelake, por 738 millones de euros.

Debido a que esa operación se cerró a un precio acordado entre Neinor y Castlelake de 21,335 euros, inferior a su cotización en bolsa antes del anuncio del acuerdo, Neinor ha tenido que lanzar esta segunda OPA, que tiene la calificación de 'obligatoria' para subir el precio a un nivel que se considere 'equitativo' para el resto de accionistas que no participaron en ese precio pactado, es decir, los minoritarios.

Por ello, esta segunda OPA se ejecutará a 24 euros por acción sobre un total de 9.089.239 acciones, lo que supone un importe de 218,1 millones de euros.

La CNMV señala que informará del plazo de aceptación de la oferta cuando el oferente publique el primero de los anuncios previstos en el artículo 22 del Real Decreto 1066/2007.

Neinor ya avanzó que ejercitará su derecho a exigir la venta forzosa a los accionistas que no pongan a su disposición las acciones, lo que produciría la exclusión de bolsa de Aedas Homes.

En el caso de que la oferta se liquide finalmente sin que se cumplan los requisitos para el ejercicio de las compraventas forzosas, Neinor señala que analizará la conveniencia de mantener las acciones de Aedas admitidas a cotización o promover la exclusión de negociación de las acciones de Aedas mediante una oferta de exclusión, siempre que no se superen los 24 euros por acción.

Cuando adquiera las 9.089.239 acciones restantes por 218,1 millones, el desembolso total para comprar Aedas Homes habrá ascendido a 956,5 millones de euros, al sumar los 738 millones de euros que ya pagó a Castlelake.