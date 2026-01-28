La Cátedra Andersen-UPV reúne a expertos para analizar los retos regulatorios de las redes eléctricas

La Cátedra Andersen-UPV de Sostenibilidad y Mercados Regulados ha celebrado este miércoles en el Centro Fundación Bancaja la jornada “El futuro de las redes eléctricas: regulación, inversión y adaptación climática”, en el que expertos del ámbito jurídico, institucional, académico y empresarial han analizado cuestiones como los retos regulatorios del sector, la falta de seguridad jurídica en el mismo o las necesidades de inversión en infraestructuras eléctricas de red para sostener la electrificación de la economía, entre otras.

La apertura institucional la ha realizado José E. Capilla, Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València (UPV); que ha señalado que “las redes eléctricas se encuentran en un momento de transformación profunda, marcado por la necesidad de garantizar seguridad, sostenibilidad y capacidad de adaptación ante un sistema cada vez más complejo, donde la regulación, la inversión y la innovación tecnológica deben avanzar de forma equilibrada”.

Por su parte, Virginia Vega, Directora de la Cátedra Andersen UPV de Sostenibilidad y Mercados Regulados, ha destacado que “la Cátedra nace con la vocación de ser un espacio de referencia en el análisis riguroso y multidisciplinar de la sostenibilidad y los mercados regulados, reforzando con jornadas como esta su compromiso de generar conocimiento útil y promover el diálogo entre el ámbito jurídico, académico y empresarial para contribuir a la seguridad jurídica, la inversión y la transformación del sector energético".

En el primer coloquio de la jornada, moderado por Manuel J. Domingo Zaballos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha participado Carlos Mínguez, Socio de Público y Regulatorio y Codirector de la oficina de Andersen en Valencia. En su intervención, ha señalado que “las redes ya no son un medio, sino un fin en sí mismas, estamos ante infraestructuras estratégicas para nuestro futuro que requieren de una buena regulación y de inversiones cuyo retorno debe ser atractivo para el capital que se comprometa en ellas”.

Silvia del Saz, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y Of Counsel de Público y Regulatorio de Andersen; Ignacio de la Cueva Aleu, Magistrado Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y Marina Serrano, Presidenta de la Asociación Española de Empresas Eléctricas, también han participado en la discusión. En su intervención, Marina Serrano ha afirmado que “los mapas de capacidad publicados en septiembre por las empresas distribuidoras y que siguen los estándares de la CNMC implican, hoy por hoy, una saturación del 88% de la red de distribución en todo el país, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar este incremento de potencia, y para ello hay que contar con una regulación que incentive a las compañías a invertir en redes para aprovechar esta oportunidad como país para atender a la demanda de la industria y de la vivienda”.

Por su parte, Vicente Sanz, Socio de Fiscal de Andersen, ha moderado el debate de la segunda mesa centrado en “Redes eléctricas ante el cambio climático y la digitalización: resiliencia, innovación y estabilidad técnica”. Vicente Sanz ha señalado que “la inversión necesaria en redes eléctricas requiere de mecanismos fiscales y financieros coherentes con los objetivos de descarbonización”. Manuel Argüelles, Director General de Energía de la Generalitat Valenciana, ha afirmado en la misma mesa que “el cambio climático es una oportunidad para que por primera vez en la historia España no dependa de otros para su autonomía energética”.