UGT y CCOO proponen un incremento salarial de hasta el 12% entre 2026 y 2028

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, y el de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, han propuesto un aumento salarial que ascenderá hasta el 12% en los próximos tres años, hasta 2028. Este es uno de los puntos clave de la propuesta que han elaborado ambos sindicatos para la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Esta propuesta, que los sindicatos deberán consensuar con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en los próximos días a través de una mesa de negociación, contempla una vigencia para el acuerdo de tres años, hasta 2028.

“La propuesta sobre los incrementos salariales debe dar respuesta a la desigual distribución de renta en el seno de las empresas, con una clara descompensación en favor de los beneficios empresariales frente a los incrementos salariales”, sostiene la propuesta. Así, ambas organizaciones proponen garantizar “un incremento salarial del 4% para cada uno de los tres años de vigencia para el acuerdo”.

Incrementos adicionales para grupos concretos

A su vez, los sindicatos sugieren establecer un “incremento gradual adicional entre el 1 y el 3% en los salarios medios anuales inferiores a la media estatal”. Tal y como ha puesto de manifiesto Sordo, en esta categoría caben “un 64% de los trabajadores asalariados de España”, o dicho de otra manera, 10.420.000 personas, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Según el documento, los salarios se habrán incrementado un 12% de forma fija de cara a 2028, llegando a existir casos en los que, aplicando todos los porcentajes, subirían un 21%.

Respecto a la previsible respuesta de CEOE acerca de la propuesta, Álvarez ha adelantado que enviarán este martes una carta al organismo para constituir la mesa de negociación. “Adelantar lo que va a pasar mañana… lo podéis imaginar”, ha admitido el mandatario, adelantando la negativa de la patronal a la propuesta.

“Veréis como muchos de los que nos ponen a parir por esta propuesta, si buscáis en la hemeroteca, estaban diciendo que había que subir los salarios. Esos mismos van a decir que es una locura. No es una locura: está medida y va a impulsar la subida de la productividad. No va a andar muy lejos la evolución media de los salarios de estos datos que les estamos apuntando”, ha añadido Sordo.

Concretar la reducción gradual de la jornada

Ambos secretarios han puesto también el foco sobre el problema de la vivienda, exigiendo la apertura de “espacios de Diálogo Social en aquellas CC.AA. con mayor tensión residencial”, proponiendo la adopción de medidas “que acerquen las condiciones laborales a las necesidades de la realidad del mercado residencial”, aunque no se han propuesto soluciones concretas.

Del mismo modo, los sindicatos han propuesto una hoja de ruta para la reducción de jornada, uno de los mayores escollos en la negociación colectiva del país. Así, afirman que esta debe concretarse en los convenios colectivos, para que “de forma continuada y gradual”, la jornada vaya consolidándose en tres tramos: inicialmente en las 37,5 horas semanales, posteriormente en las 35 horas y finalmente en las 32 horas semanales.

"Los datos de la EPA invitan a ser ambiciosos"

A su vez, los dirigentes han expresado satisfacción por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), destacando los niveles de ocupación “solo comparables con los que tuvimos antes del año 2008 y una recuperación del empleo consolidada importantísima”. “Hemos visto una caída de la temporalidad desconocida en nuestro país, y creo que nos tenemos que felicitar porque hemos avanzado de manera muy importante”, ha destacado Álvarez.

“Quiere decir que está todo hecho? Ni de coña. A pesar de la subida de los salarios y el crecimiento del empleo, importante durante este periodo, hoy continúa siendo una tarea casi imposible para muchas personas poder llegar a final de mes”, ha apostillado Álvarez.

“Hay que ser ambiciosos, y esto pasa por aspirar al pleno empleo cuanto antes. Si se sigue promoviendo la inversión pública y privada, mejorando la demanda interna por medio del incremento de los salarios y las pensiones, en los próximos cinco años podríamos alcanzar el pleno empleo salvo, hecatombe global, que no es del todo descartable”, ha añadido Sordo.