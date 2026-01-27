La tasa de paro en Catalunya se sitúa en el 8,24% en el cuarto trimestre de 2025

El paro bajó en 900 personas en el cuarto trimestre de 2025 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%, frente al 8,18% del trimestre anterior, hasta los 351.200 parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, Catalunya es la duodécima comunidad autónoma donde el descenso fue más pronunciado en cifras absolutas entre octubre y diciembre.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados en Catalunya registró una subida relativa del 6,65%, con 21.900 personas más.

El número de ocupados en Catalunya alcanzó los 3,91 millones, lo que representa una caída del 0,94% en términos intertrimestrales y un repunte del 1,49% si se compara con el mismo periodo de 2024, con 57.300 ocupados más que un año atrás. Los inactivos aumentaron hasta el mes de diciembre hasta los 2,68 millones, respecto a los 2,61 millones que había en septiembre.

En Catalunya, la población mayor de 16 años es de 6,95 millones de personas, a los que hay que restar los activos, que son 4,26 millones, para obtener la cifra de inactivos.