Datos del INE
La tasa de paro en Catalunya se sitúa en el 8,24% en el cuarto trimestre de 2025
El número de ocupados en Catalunya alcanza los 3,91 millones, lo que supone un leve descenso del 0,94% respecto al trimestre anterior
La tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008
El paro bajó en 900 personas en el cuarto trimestre de 2025 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%, frente al 8,18% del trimestre anterior, hasta los 351.200 parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, Catalunya es la duodécima comunidad autónoma donde el descenso fue más pronunciado en cifras absolutas entre octubre y diciembre.
Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados en Catalunya registró una subida relativa del 6,65%, con 21.900 personas más.
El número de ocupados en Catalunya alcanzó los 3,91 millones, lo que representa una caída del 0,94% en términos intertrimestrales y un repunte del 1,49% si se compara con el mismo periodo de 2024, con 57.300 ocupados más que un año atrás. Los inactivos aumentaron hasta el mes de diciembre hasta los 2,68 millones, respecto a los 2,61 millones que había en septiembre.
En Catalunya, la población mayor de 16 años es de 6,95 millones de personas, a los que hay que restar los activos, que son 4,26 millones, para obtener la cifra de inactivos.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica
- La crisis ferroviaria en Catalunya acaba con el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif
- José María Díez, 61 años, afectado por un recorte del 22% en su pensión: 'Nadie me explicó con claridad las consecuencias