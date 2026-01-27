Días festivos
Esta es la fecha oficial de la Semana blanca de 2026 en Catalunya y el resto de España
Los estudiantes de algunas comunidades autónomas podrán disfrutar de algún día festivo entre febrero y marzo
Calendario escolar 2026 en Catalunya: fechas con festivos incluidos
Cristina Sebastián
En algunas comunidades autónomas españolas, el calendario escolar señala como festivos algunos días a finales de febrero o principios de marzo.
Estos días sin clase se conocen como Semana blanca, y se trata de unas pequeñas vacaciones escolares antes de empezar el tercer mes del año.
¿Por qué se celebra la Semana blanca?
La Semana blanca se comenzó a celebrar en España para dar solución a la descompensación de días lectivos de algunas regiones del país, cuyas festividades locales se celebran durante los periodos vacacionales.
Esta festividad no tiene una fecha fija establecida, y cada comunidad autónoma decide si quiere dedicarle alguno de sus días de libre disposición o, en cambio, reservar estos días para otra fecha.
Semana blanca 2026
Este año son pocas las comunidades autónomas que han decidido incorporar la Semana blanca a sus calendarios.
En Andalucía, será festivo el lunes 2 de marzo, y los estudiantes podrán disfrutar de tres días de vacaciones, mientras que en las Islas Baleares y en La Rioja el día festivo será el viernes 27 de febrero.
En Aragón, los días festivos dependen de cada provincia: en Huesca y Teruel serán festivos los días 19 y 20 de febrero, alargando la semana de Carnaval, y en Zaragoza será fiesta el 6 de marzo.
En Cantabria, también coincidiendo con Carnaval, será festiva la semana entera del lunes 16 al viernes 20 de febrero.
Semana blanca en Catalunya
Catalunya intentó incorporar esta festividad escolar hace unos años, pero nunca se ha terminado de consolidar, como sí ha sucedido así en otras comunidades.
Esto se debe a que muchas fiestas catalanas ya se celebran durante el curso escolar.
- Marruecos aprovecha al máximo el favor de Sánchez y exprime aún más los envíos de gas desde España
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Un excargo de Ayuso afirma que los protocolos en residencias debían haber estado vinculados a su medicalización y apunta a la exvicenconsejera
- Cierre de la Ronda de Dalt: El caos en Rodalies complica también el tráfico y el acceso a Barcelona por carretera
- El subsidio para mayores de 52 años no es de 640 euros: esta es la cuantía real que paga el SEPE en 2026
- Catalunya activa el decreto de teletrabajo y recuerda que quienes no llegan a tiempo al trabajo tienen derecho a un permiso
- Descarrilamiento del Iryo: por qué un ministro no puede insinuar causas
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio