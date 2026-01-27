¿Pueden votar los inmigrantes en España? ¿Y los regularizados por el Gobierno?

Es falso que los inmigrantes que se beneficien de la regularización anunciada por el Gobierno puedan votar en las elecciones que se celebren en España. Aunque existen excepciones en comicios municipales y europeos, solo las personas con nacionalidad española pueden ejercer este derecho. Mensajes en redes sociales (X, Facebook e Instagram) aseguran que la regularización anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Podemos, dará a los beneficiados por la medida el derecho el voto en los próximos procesos electorales.

"La regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, para ganar 500.000 votos, incluidos los que tienen delitos por robar, violar o agredir a nuestras mujeres", se lee en algunos mensajes. Otros denuncian que PSOE y Podemos preparan una compra masiva de votos extranjeros con el dinero del contribuyente.

Al contrario de lo que afirman mensajes en redes sociales, los beneficiarios de la regularización anunciada por el Gobierno no tendrán derecho a ejercer el voto en próximas elecciones. Solo podrán hacerlo en los comicios locales y europeos los ciudadanos de países de la Unión Europea y en las elecciones locales los de países no comunitarios que tengan acuerdos de reciprocidad con España.

Solo los españoles tienen derecho a voto

La legislación española fija en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General qué personas tienen el derecho a votar y quiénes lo tienen prohibido en España. En el artículo segundo del capítulo primero de la ley se recoge que el derecho de sufragio en España corresponde a los españoles con mayoría de edad, que está fijada en los 18 años. También se especifica que para su ejercicio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente y apunta que carecen de este derecho los condenados por sentencia judicial firme a la privación del derecho al sufragio durante el cumplimiento de la pena.

Las excepciones

La excepción a la exclusividad del voto para los ciudadanos españoles aparece en las elecciones al Parlamento Europeo y a los gobiernos locales. Los ciudadanos de países de la Unión Europea residentes en España tienen el derecho a ejercer el sufragio en los comicios al Parlamento Europeo. En cuanto a la participación en las elecciones municipales, deben estar inscritos en el padrón municipal y manifestar previamente su voluntad de ejercer ese derecho a través de un trámite.

Por su parte, los ciudadanos de países no comunitarios solo podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales y solo si su país de nacionalidad tiene acuerdos de reciprocidad de voto en vigor con España también para comicios locales. En las últimas elecciones locales, celebradas en mayo de 2023, pudieron votar residentes en España, mayores de edad el día de la votación, que fueran nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Los requisitos

Según el Gobierno, el proyecto está dirigido principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, dando respuesta a una realidad administrativa y social existente en nuestro país.

La regularización establece que tendrán prohibido su acceso las personas con antecedentes penales o que supongan una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. También se prescribe la obligatoriedad de haber permanecido de manera continuada y como mínimo cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.

Los plazos

El plazo de tramitación está fijado en tres meses, aunque el texto especifica que la mera tramitación de la solicitud da derecho a la persona a trabajar legalmente desde el primer día. En principio, las solicitudes empezarán a presentarse a principios del próximo mes de abril y el proceso se cerrará el 30 de junio de 2026. En la práctica, el proyecto supone para los beneficiados la autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional, con una vigencia de un año y permitirá una integración progresiva y estable de los inmigrantes regularizados de acuerdo al Reglamento de Extranjería.

Por tanto, no es cierto que la regularización de inmigrantes les otorgue el derecho a participar en los comicios electorales en España, este derecho está reservado a los ciudadanos españoles, con alguna excepción en comicios europeos y locales.