Ni pública ni privada: lo que más influye en el salario tras la universidad es el origen familiar

Un reciente estudio del organismo Funcas se ha encargado de analizar datos acerca de la inserción laboral de los jóvenes universitarios, tanto de universidades públicas y privadas. En este informe se han encontrado con una tendencia muy curiosa: el nivel educativo y la profesión de los padres tiene un mayor impacto en la evolución salarial del hijo que la formación universitaria de este, ya sea pública o privada.

Los datos recopilados provienen de fuentes oficiales como el Sistema Integrado de Información Universitaria (SITU), la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística (INE). La intención detrás del estudio habría sido analizar las posibles causas de la brecha salarial entre jóvenes universitarios durante sus primeros años en el mercado laboral.

Conforme pasan los años, los sueldos suelen igualarse entre graduados

A primera vista, las cifras destacan una diferencia salarial entre graduados de instituciones públicas y privadas. En este caso, los últimos percibirían mayores ingresos en los primeros años de su inserción en el mercado laboral. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, en muchos casos la brecha salarial tiende a disminuir, o prácticamente a desaparecer.

Según ha aclarado Ismael Sanz, autor del estudio, "el mercado de trabajo parece remunerar principalmente el ámbito de estudio, las características previas de los individuos, más que el carácter público o privado de la institución en la que cursaron sus estudios". De esta forma, aspectos como el origen familiar, ocupación de los padres o el rendimiento académico previo tomarían mucha importancia.

Con todo ello, al cuarto año después de graduarse las cifras de salarios entre universitarios suelen igualarse. Las principales causas que señalan los expertos serían la obtención de un trabajo con mayor sueldo, o una mejora de tu puesto en la empresa.

El historial educativo de los padres puede influir en el salario de sus hijos

Ahora bien, si nos centramos en los antecedentes socioeconómicos de cada joven, la situación cambia bastante. El estudio señala que cuando el nivel educativo es similar entre jóvenes, ya vengan de universidad pública o privada, los ingresos son muy parecidos entre sí. Incluso hay casos donde los estudiantes de universidades públicas sobrepasarían la cifra media de sueldo.

En cuanto a la formación educativa de los padres, el estudio estima que cuanto mayor sea el nivel educativo de los progenitores, más probable es que el salario de los hijos aumente. En este sentido, crecer en un hogar donde ambos padres poseen estudios superiores podría derivar en unos ingresos extra de 200 euros anuales, sin importar el tipo de universidad donde se formó el trabajador.

Noticias relacionadas

Por último, si nos referimos a la profesión de los progenitores, las cifras serían aún mayores. Básicamente, si ambos padres desempeñan profesiones con una cualificación alta, es probable que los ingresos del hijo sean superiores a los del resto de trabajadores.