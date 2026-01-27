Los Premis Respon.cat 2025 premian a Fluidra y Pensium por su "responsabilidad social empresarial"

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha entregado los Premis Respon.cat 2025, que han reconocido a la empresa Fluidra y a la pyme Pensium por su trayectoria en el compromiso con la "responsabilidad social empresarial" (RSE) como parte del modelo de negocio y motor de cambio para un futuro más sostenible y justo.

En la gala, celebrada este martes por la tarde en la Llotja de Mar de Barcelona, también se ha distinguido a las empresas Henkel, Epson y Ampans por sus buenas prácticas de voluntariado, colaboración ambiental y reforma horaria, informa la asociación en un comunicado.

Como novedad en la categoría de premios, esta edición también ha galardonado a La Unió, la Asociación de Entidades Sanitarias y Sociales, por su compromiso con la comunidad y a Leitat por la innovación sostenible, mientras que la presidenta de Sorli Supermercats, Anna Sorli, ha sido reconocida por su trayectoria de compromiso en RSE y también se ha distinguido a la ciudad de Manresa (Barcelona) como territorio socialmente responsable.

Miquel Sàmper

Sàmper ha destacado que Catalunya es una "tierra de empresa, de trabajo y de compromiso social", y ha puesto en valor el papel de las empresas que integran la responsabilidad social como parte de su estrategia.

Además, ha afirmado que el compromiso social genera "cohesión y retorno social", y por ello ha subrayado que el Govern apoya esta línea de trabajo, basada en el diálogo y el impacto positivo en Catalunya.

Josep Santacreu

Por su parte, el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha asegurado que el compromiso social es sinónimo de futuro y prosperidad, y ha reivindicado la necesidad de mantener la forma de hacer propia la empresa catalana: innovadora, arraigada en el territorio y comprometida con el entorno.

Finalmente, ha destacado que el talento joven se identifica con empresas que aportan valor social y que la ciudadanía valora y consume con criterios de valores, en sus palabras.