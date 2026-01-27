Luis, el jubilado de 68 años, que dejó Catalunya y se afincó en Tailandia: “Aquí nadie vive con prisas”

Cuando el momento de la jubilación se acerca, a la mayoría le ocurre lo mismo: su cabeza empieza a imaginar cómo será ese escenario perfecto libre de trabajo, preocupaciones y agotamiento.

Algunos sueñan con la playa, otros con el monte y otros muchos en un paraíso alejado, no solo del ruido, sino también de su país.

Jubilado en Udon Thani

Este es precisamente el caso de Luis, un jubilado catalán de 68 años que vive desde hace años en Udon Thani, al noreste de Tailandia. Después de pasar prácticamente una vida entera trabajando en España, un diagnóstico de cáncer le obligó a jubilarse de forma anticipada.

En consecuencia, Luis decidió bajar el ritmo de vida que llevaba y buscar la tranquilidad en otro lugar. Por este motivo, se trasladó de forma permanente al país asiático, donde asegura haber encontrado un menor coste de vida, una atención sanitaria pública “mejor de lo que muchos imaginan”, y, sobre todo, paz.

Asentarse definitivamente en Tailandia

Luis llegó a Tailandia a principios de los años 2000, aunque a decir verdad, ya hacía años que Luis vivía a caballo entre España y Tailandia, dado que es el país de origen de su mujer.

Tras la jubilación de él, a los 61 años, la pareja se asentó definitivamente en el país asiático: “Cuando me casé empezaron los problemas de salud y ya no pude seguir trabajando”. Poco después fue diagnosticado de cáncer, y fue cuando la mujer viajó a España para cuidar de su marido durante el tratamiento.

En la actualidad, Luis vive en Udon Thani, a casi 600 kilómetros de Bangkok, alejado del ruido de las grandes ciudades. Su vida ahora es sencilla, con rutinas madrugadoras y un entorno muy verde. “Aquí por las mañanas me siento, tomo el café y estoy tranquilo. Aquí nadie vive con prisas”, relata.

Cuestiones económicas y legislativas

La vivienda en la que reside está a nombre de su mujer, ya que en Tailandia la legislación limita la propiedad de tierras para aquellos que son extranjeros.

En el ámbito económico, Luis explica a Sergio Castillo -el youtuber con el que charla- que cobra una pensión española que recibe directamente en Tailandia. Según Luis, el sistema bancario y los costes de las transferencias son uno de los aspectos a tener más en cuenta para los jubilados que se desplazan a otro país a vivir. Por eso, el catalán recomienda a los espectadores del vídeo que deben informarse bien antes de trasladar la pensión al extranjero: “Si haces mal el cambio de divisa, pierdes mucho dinero”.

La pensión de Luis sigue tributando en España, según cuenta. Sin embargo, el hombre no paga impuestos en su país de origen porque tiene reconocida una exención de invalidez. Aun así, Luis admite que la normativa existente entre España y Tailandia puede generar dudas entre extranjeros que viven allí. Por eso, celebra que el Gobierno tailandés esté estudiando cambios para personas que reciben ingresos del exterior.

"Mejores que muchos hospitales españoles"

Entre los aspectos que más destaca Luis se encuentra el sistema sanitario público de Tailandia. Con sus antecedentes médicos, el seguro privado le denegaba su contratación. Por ende, Luis acude siempre a hospitales públicos tailandeses que, a su parecer, “son mejores que muchos hospitales españoles”.

En el vídeo, Luis no pierde la oportunidad de lanzar un mensaje para aquellos que se plantean una vida parecida a la suya: "Se puede venir a vivir aquí, pero hay que tener un colchón económico". Además, el catalán recalca la importancia de cumplir con los requisitos de visado y los trámites migratorios (especialmente si se trata de jubilados casados con ciudadanos del país asiático).

"No veo ni la tele", afirma el jubilado, que vive alejado de su territorio de origen, pero también de su actualidad política y mediática.

“Aquí estoy relajado, más tranquilo”, afirma desde su casa en Udon Thani desde donde no echa en falta su lugar de origen.