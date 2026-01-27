El líder de la investigación sobre Adamuz carga contra Adif y propone buscar fórmulas para reunificarla con Renfe

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, carga contra el gestor ferroviario, Adif, y propone volver a reunificarla con Renfe, en una entrevista realizada el lunes por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la cual habían trascendido algunos fragmentos y que se acaba de difundir en su totalidad.

Barrón acusa al organismo público dependiente del Ministerio de Transportes de dedicar "miles de millones" de euros a construir nuevas líneas, mientras desatiende el mantenimiento de la red. “Yo creo que ahora mismo el gestor de las infraestructuras tiene un desequilibrio inmenso dentro de su propia organización. Está ocupándose de construir obra nueva con miles de millones de presupuesto y, a la vez, tiene que estar manteniendo y operando una red en la que no se ha hecho todo lo que se debería haber hecho desde hace mucho tiempo. Se han desatendido muchas cosas”, ha afirmado Barrón.

El líder de la investigación sobre la tragedia de Adamuz, que señaló a la rotura de una soldadura como la "causa principal" del descarrilamiento del tren Iryo, critica la regulación europea que se ejecutó en el año 2005 como parte del proceso de liberalización del ferrocarril y que supuso la separación de la gestión de la infraestructura (Adif) de la operación (entonces, solo Renfe; ahora, Renfe, Ouigo e Iryo). "Tiene que haber fórmulas que permitan una liberalización y una competencia de libre mercado sin necesidad de dividir completamente el ferrocarril", ha considerado el experto.

Según sus palabras, en el negocio ferroviario hay que tomar decisiones "muy complejas que tienen muchas implicaciones" y debe hacerse desde una única dirección. "El ferrocarril es como una gran orquesta y no se pueden separar los violines, por un lado, y las trompetas por el otro", ha insistido. De hecho, este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que tiene una dilatada experiencia en el sector, asegura que el mantenimiento de la infraestructura ha sido siempre el patito feo del negocio.

"Hay que interiorizar esa necesidad de mantenimiento. Hay una frase célebre que es que los mantenimientos no se inauguran y las mercancías no votan, eso da una idea de cómo está enfocado el negocio ferroviario. Necesita un repaso”, ha sentenciado.