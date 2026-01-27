Isdin nombra al relevo de Marian Puig

La británica nacida en Azerbaiyán Nigyar Makhmudova será la nueva presidenta no ejecutiva de Isdin. Así lo ha anunciado la empresa familiar catalana a través de un comunicado este martes. Tal y como había avanzado EL PERIÓDICO, Isdin anunció la salida del anterior presidente, Marian Puig, el pasado 16 de diciembre, después de una década en el cargo.

Makhmudova es una directiva que ha hecho la mayor parte de su carrera vinculada a los sectores de gran consumo y farmacéutico. Al mundo de la farmacia ha dedicado más de 30 años y según la propia compañía catalana, se incorpora para "contribuir al proyecto de internacionalización de la compañía y reforzar su liderazgo en los distintos mercados donde la marca está presente".

En el currículum de la directiva británica destaca el cargo de Chief Growth Officer en Danone o el de consejera delegada global del área de Pet Nutrition en MARS Care. También ha formado parte del consejo de administración de Jungbunzlauer, compañía biotecnológica suiza dedicada a los ingredientes biodegradables, y de C&A NV, marca europea de moda. También cuenta con más de siete años de experiencia como directiva en compañías farmacéuticas.

Actualmente, Makhmudova forma parte de los consejos de administración de Jerónimo Martins y PPG. En su aterrizaje en la empresa de las familias Esteve y Puig (son propietarias de Isdin al 50%) no partirá de cero, ya que fue nombrada consejera de Isdin en junio de 2024. A nivel de formación, la nueva presidenta no ejecutiva de Isdin es licenciada en Bioquímica por la Universidad Estatal de Moscú y ha cursado estudios en centros como Harvard (Estados Unidos) o el IMD (Suiza).

Tras su nombramiento, la directiva ha declarado estar "súper ilusionada con el proyecto, muy confiada en el equipo y en el futuro de la compañía". "Creo en el potencial de la compañía para convertirse en un líder global en dermatología y fotoprotección”, ha asegurado Makhmudova.

Juan Naya, que se mantiene como consejero delegado de Isdin y persona clave para el negocio, ha señalado que con esta incorporación Isdin quiere afrontar "los grandes retos" que tiene por delante y se ha mostrado convencido de que Nigyar será "una gran embajadora de Isdin y de su propósito".

La compañía de productos dermatológicos tuvo unas ventas en 2024 de 642 millones (un 13% más interanual) y unos beneficios de 66 millones (un 32% más); las previsiones para este año son buenas y la compañía espera seguir creciendo a doble dígito. En total, Isdin opera en 65 países, de los cuales tiene filial en 14, y ocupa a 1.700 empleados en todo el mundo.

Un adiós por sorpresa

Marian Puig, que fue hasta diciembre presidente de Isdin, había decidido abandonar todos sus cargos para centrarse en la gestión de su patrimonio. El miembro de la familia perfumera Puig abandonó sus cargos en el patronato de instituciones como la escuela de negocios Esade y el Institut Químic de Sarrià antes de hacer lo propio en una empresa en que había entrado a trabajar en 2002.

Cabe recordar que Puig salió a bolsa el 3 de mayo de 2024, en una operación polémica por el elevado precio al que lo hizo y las posteriores pérdidas que sufrieron los accionistas. En cualquier caso, el hólding de la familia Puig, donde están 13 de los 14 primos de la tercera generación, reflejaron un beneficio de 1.177 millones de euros en aquel momento. A ello hay que añadir que la compañía perfumera pagó 186 millones a los accionistas como dividendo a cuenta de la prima de emisión. Puig llegó a rozar los 27 euros por acción y hoy está por debajo de los 17 euros por título.