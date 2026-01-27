Hacienda deja de ingresar más de 50.000 millones al año por rentas no declaradas, según Fedea

Ver para creer. En un momento de tensión fiscal con el Tribunal Constitucional, y con una expectativa de máximos históricos de recaudación en 2025 y 2026, Hacienda deja de ingresar cada año hasta 51.000 millones de euros por rentas no declaradas en el IRPF.

Es la principal conclusión del último informe de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), que estima en 112.000 millones de euros la renta que no aflora en la declaración de la renta correspondiente a 2022. La cifra equivale a entre el 1,5% y el 3,7% del PIB y hasta el 47% de la cuota líquida del impuesto.

El estudio analiza casi dos décadas de datos y constata una mejora gradual en el cumplimiento tributario. A comienzos de los años 2000, los contribuyentes declaraban en torno al 70%-75% de su renta real. En los últimos ejercicios, ese porcentaje se sitúa ya entre el 80% y el 85%.

¿Cuánto dinero pierde Hacienda por el IRPF?

La llamada brecha fiscal mide la diferencia entre lo que debería recaudarse según la renta real generada y lo que efectivamente se declara. Para 2022, Fedea calcula un coste recaudatorio bruto de entre 21.000 y 51.000 millones de euros.

No toda esa cantidad responde necesariamente a fraude puro. El informe advierte de que en la estimación también influyen factores como la elusión fiscal, discrepancias estadísticas o diferencias conceptuales en las fuentes de datos. Además, no debe confundirse con la economía sumergida total, que incluye actividades ilegales y otros impuestos más allá del IRPF.

Las mayores bolsas de renta no declarada se concentran en las actividades económicas (autónomos y empresarios individuales) y en el capital inmobiliario. En cambio, las rentas del trabajo y del capital mobiliario presentan menores niveles de ocultación, en parte por su mayor trazabilidad y retenciones en origen.

El efecto de las inspecciones

La actuación de la Agencia Tributaria mitiga parte del impacto. En 2022, Hacienda recuperó alrededor de 10.000 millones de euros en IRPF mediante actuaciones de control e inspección. Tras descontar estas regularizaciones, el coste neto de la brecha fiscal se reduce a una horquilla de entre 11.300 y 41.300 millones de euros, es decir, entre el 0,8% y el 3% del PIB.

Diferencias territoriales

El informe también apunta diferencias territoriales. Las mayores mejoras recientes en el grado de cumplimiento se observan en Canarias, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha, mientras que Asturias y Aragón muestran avances más moderados.

Más control y debate fiscal

El análisis de Fedea llega en un contexto de intensa discusión sobre la presión fiscal y la armonización autonómica, además del refuerzo de medios para la lucha contra el fraude. El Ministerio de Hacienda ha intensificado en los últimos años el control sobre grandes patrimonios, economía digital y uso de efectivo, además de reforzar la digitalización de la declaración de la renta.

La conclusión es clara: aunque el cumplimiento en el IRPF ha mejorado de forma sostenida en las últimas dos décadas, la magnitud de la renta no declarada sigue siendo elevada y tiene un impacto directo sobre los ingresos públicos, el déficit y la equidad del sistema tributario.