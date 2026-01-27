Buses, informadores y peaje de la C-32
La factura del Govern por la crisis de Rodalies ya asciende a 5,2 millones de euros, que reclamarán al Ministerio de Transportes
La consellera de Territori advierte de que la prioridad en este momento es recuperar la normalidad y que más adelante ya establecerán cómo cobrar el gasto extra
El Govern promete que el lunes Rodalies funcionará "con normalidad" y admite que falla en la información a los usuarios
La factura de la crisis de Rodalies, más allá de la política, suma cada día nuevos gastos. Hasta este martes, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica lleva desembolsados como mínimo 5,2 millones de euros, tal como ha revelado su máxima responsable, Sílvia Paneque. Se trata de los contratos de urgencia que se han tenido que hacer para los informadores en las estaciones ferroviarias, también del refuerzo del transporte de bus y, del levantamiento de las barreras de peaje de la C-32.
No obstante, el Govern pretende que quien pague estos gastos sea el Ministerio de Transportes. Paneque, siempre conciliadora, ha asegurado que su prioridad ahora mismo es "recuperar la normalidad", que ha fijado en el lunes de la semana que viene. Pero desde el fatídico martes, cuando perdió la vida un maquinista en prácticas en Gelida, la factura en Territori para minimizar las consecuencias de esta crisis ferroviaria no dejan de aumentar.
600.000 euros diarios del peaje
La consellera ha cuantificado en un millón de euros el refuerzo de los servicios de bus interurbano que se han puesto en marcha desde la semana pasada. No obstante, esa cifra aumentará porque se han ido ampliando las rutas. En cuanto a los informadores, aún no ha podido concretar el dato del despliegue de personal en las instalaciones de Rodalies de todo el país, que han ido aumentando día a día al constatar que la comunicación con los viajeros no era la deseable.
La cantidad más abultada y la que sí tiene un número conocido es la apertura del peaje de la autopista del Garraf, que cuesta 600.000 euros al día. Si se tiene en cuenta que la C-32 está sin peajes desde el miércoles 21 de enero, para así desviar el tráfico por el corte de la AP-7 por el mal estado del muro que soportaba un viaducto de la autopista, solo hasta este martes la suma asciende a 4,2 millones de euros (siete días).
Sin final a la vista
Está por ver en primer lugar cuándo se reabrirá la AP-7 y, por lo tanto, cuántos días más se deberá seguir pagando esa cifra diaria. También habrá que sumar los cinco días, como mínimo hasta el lunes, que es cuando Paneque aspira a recuperar la normalidad ferroviaria. Y también saber cuántos días más serán necesarios los buses como transporte alternativo, hasta que Adif dé por acabados los trabajos en la infraestructura y Renfe y la Generalitat crean que están a punto para reabrirse.
