Carlos Torres Vila: “Catalunya está muy bien posicionada para liderar la adopción de la IA”

La inteligencia artificial se ha convertido en un elemento clave para mantener la competitividad en un entorno cada vez más digital. Administraciones públicas, empresas y ciudadanos reconocen ampliamente el valor de esta tecnología, que avanza a gran velocidad, al tiempo que señalan la necesidad de abordar aún diversos retos para asegurar una adopción exitosa, responsable y sostenible.

Ante los retos que se plantean a todos los niveles, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, lanzó un mensaje optimista y claramente decidido a favor de esta tecnología, que permite una mayor personalización de los servicios para los clientes por parte de las empresas.

“Se abre una nueva era que tiene una dimensión positiva”. Con estas palabras arrancó un diálogo entre Carlos Torres Vila y el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. El propósito del encuentro, que se llevó a cabo ayer en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona, era abordar la contribución de la IA como acelerador de la competitividad.

Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

«La historia demuestra que el impacto positivo de la tecnología acaba imponiéndose» Carlos Torres Vila — Presidente de BBVA

“La IA es mucho más que un cambio tecnológico, es también un cambio en la forma en que pueden hacerse las cosas”, afirmó el presidente de BBVA, convencido de que “vamos a ver una revolución que afectará a todos los negocios, servicios y a todos los ámbitos”. Entre otros, señaló la investigación científica y farmacológica, donde se han acelerado enormemente procesos que anteriormente llevaban años gracias a la aplicación de la IA, con el beneficio que esto supone para la sociedad.

Asimismo, anticipó que “todos los negocios se van a reinventar en un plazo muy breve, en un periodo de cinco a diez años”, y que las empresas van a tener que transformar todas sus funciones, desde las que tienen que ver con la interacción con el cliente, hasta muchos de sus procesos internos.

Frente a quienes consideran exageradas las expectativas sobre la IA, defendió que esta ola es distinta a anteriores olas tecnológicas porque la velocidad a la que avanza es mayor, no sólo en el desarrollo de más inteligencia, sino en el despliegue. “Creo que es la tecnología que se ha difundido más rápido en la historia de la humanidad, porque es muy fácil de usar, porque no hay que tener conocimientos para usarla en un primer momento”, aseguró Carlos Torres Vila, quien señaló que no hay más que ver las cifras de utilización de algunas de las herramientas como ChatGPT, que está ya casi en los mil millones de usuarios semanales.

Catalunya, bien situada para liderar la IA

En clave territorial, el presidente de BBVA situó a Catalunya como uno de los ecosistemas mejor posicionados para aprovechar esta transformación. “Catalunya está en una situación muy fuerte para liderar la investigación y adopción de la inteligencia artificial” porque “ya es un polo de emprendimiento y de tecnología”, afirmó, al tiempo que destacó a Catalunya también como referente en algunos campos de investigación como la salud; la biomedicina -donde destacan el VHIO, el IRB o el Hospital Clínic de Barcelona, con los que BBVA colabora a través de la Fundación BBVA-; la movilidad; las finanzas o la industria.

Carlos Torres Vila también recordó que Catalunya cuenta con cerca de 30 institutos tecnológicos destacados en IA, universidades punteras y centros de referencia como Barcelona Supercomputing Center, y destaca por un ecosistema de ‘startups’ muy consolidado, con grandes empresas globales, eventos tecnológicos como el Mobile World Congress (MWC) y plataformas de apoyo como Tech Barcelona.

Dirigiéndose a las medianas empresas, mayoritarias en la economía española y catalana, lanzó un mensaje claro: la IA no es algo lejano. “Nuestros clientes ya están utilizando inteligencia artificial, y eso nos obliga a cambiar cómo nos relacionamos con ellos”, explicó. “Si queremos seguir siendo relevantes, tenemos que adaptarnos”, zanjó.

En este contexto, la financiación de la pequeña y mediana empresa es clave para abordar los retos que conlleva la IA. Carlos Torres Vila destacó que BBVA ya está ayudando al ecosistema empresarial “de una manera importante”, con financiación. Así, recordó que en los nueve primeros meses del año pasado BBVA destinó 17.000 millones de euros al tejido empresarial catalán, lo que supone un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. El presidente de BBVA explicó que, además de financiación, el banco está desarrollando líneas de trabajo para acompañar a las empresas en la implantación de la IA.

Respecto a los beneficios que esta tecnología aporta a los clientes, señaló que permite anticiparse a sus necesidades, con respuestas hiper personalizadas, ya que libera tiempo para centrarse en lo que realmente aporta valor: estar más cerca de ellos y ofrecerles un mejor asesoramiento para la toma de decisiones importantes. “El uso de esta tecnología puede ayudar a hacer la banca más cercana, más humana, porque podemos entender mejor las necesidades y el contexto personal de cada persona o de cada empresa”, subrayó.

La conversación se cerró aludiendo al factor humano. Carlos Torres Vila recordó que las personas seguirán jugando un papel fundamental y que esta tecnología creará nuevas tareas para el ser humano. “Pese a las disrupciones, la tecnología volverá a abrir nuevas oportunidades. La historia demuestra que el impacto positivo de la tecnología acaba imponiéndose”, concluyó.

Apostar por el talento

Los cambios que implica la adopción de nuevas tecnologías, de la automatización y de la IA, suponen un reto para el ecosistema empresarial, pero para el presidente de la patronal Cecot, Xavier Panés, “no son una amenaza sino una palanca, el riesgo es no hacerlo a tiempo”. Así lo expresó durante la apertura del encuentro ante representantes de la Generalitat de Catalunya y del tejido empresarial y económico catalán.

Xavier Panés, presidente de la Cecot. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

«Las tecnologías no son una amenaza sino una palanca; el riesgo es no aplicarlas a tiempo» Xavier Panés — Presidente de la Cecot

“El principal reto que hoy condiciona el crecimiento de las compañías no es coyuntural, es estructural”, afirmó Panés, haciendo hincapié en el problema que supone no contar con suficiente talento. “La tecnología evoluciona muy rápido, pero el mercado laboral no genera talento especializado al mismo ritmo”, advirtió Xavier Panés.

El debate: Más que una herramienta, un aliado estratégico

Como cualquier gran cambio, la incorporación de la inteligencia artificial en el mundo empresarial, en el ámbito de la Administración y, por qué no, también en el privado, supone oportunidades, pero también, retos. Para analizarlos y detectar cuáles son las palancas que harán ganar en competitividad al ecosistema empresarial, diversos expertos debatieron también en el marco de la jornada.

Desde la Generalitat de Catalunya, la secretaria de Políticas Digitales, María Galindo, exponía que, ante estas grandes oportunidades, “es necesaria una mirada a medio y largo plazo y compartirla”. “En Catalunya tenemos un gran ecosistema con grandes activos y grandes actores”, destacó Galindo, refiriéndose también a los dos ponentes que la acompañaron en el escenario, provenientes del Barcelona Supercomputing Center y Tech Barcelona. “Poner todas estas capacidades al servicio de la industria y de nuestro sector productivo para que sea más competitivo es uno de los grandes retos”, ahondó.

Foto de família. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

Desde el ámbito institucional, la representante de la Generalitat defiende el papel de los gobiernos como guías de este proceso. “Existe una responsabilidad absoluta a la hora de determinar hacia dónde debe ir este cambio”, afirmó.

Y es que en Catalunya el sector tecnológico ya representa en torno al 10% del PIB, pero también genera nuevos retos, como el desplazamiento de algunos empleos. Ante este escenario, el Govern ha impulsado la Estrategia de Inteligencia Artificial de Catalunya 2030, con más de 80 actuaciones y una inversión prevista de unos 1.000 millones de euros. “No es solo una apuesta económica, es una visión de país”, remarcó Galindo.

María Galindo, Secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

«Existe una responsabilidad absoluta a la hora de determinar hacia dónde debe ir este cambio» María Galindo — Secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya

Futuro garantizado

Por su parte, Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, advirtió que “no habrá una brecha entre las empresas que utilizan la IA y las que no; simplemente habrá unas que existirán y otras que no”. Martí expuso que la inteligencia artificial se ha convertido en un factor clave de eficiencia y competitividad, tanto en el front office —la relación con el cliente, la personalización o la capacidad de anticipación— como en el back office, donde permite reducir costes operativos y acelerar procesos. En este contexto, “la velocidad de respuesta ya no es una ventaja, es una exigencia”, concluyó.

Este cambio estructural también afecta a sectores como la educación, la salud o la creatividad. “Hace dos años, estos sistemas apenas empezaban a hacer presentaciones; hoy pueden acompañar a cualquier persona sin conocimientos avanzados”, señaló. Una evolución que, lejos de frenarse, apunta a una aceleración todavía mayor en los próximos años.

Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

«No habrá brecha: simplemente habrá empresas que ya no existan y habrá las que sí» Miquel Martí — CEO de Tech Barcelona

Pero, ante esta velocidad de cambio, María Galindo destacó la importancia de avanzar hacia una inteligencia artificial ética, transparente y fiable: “No se trata sólo de desarrollar tecnología, sino de decidir para qué la utilizamos”, y reivindicó el liderazgo europeo en regulación como una oportunidad y no como un freno.

En este ecosistema, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) desempeña un papel clave. Su directora de Innovación y Desarrollo de Negocio, Mariona Sanz, subrayó que “el talento busca proyecto y proyección”. “Hoy no se entiende un centro de supercomputación sin IA; es el motor de la nueva ciencia”, afirmó. El BSC, con investigadores de más de 35 nacionalidades, actúa como polo de generación y circulación de talento: “La ciencia es abierta, y el movimiento forma parte del sistema”. Para Sanz, “la IA es transversal y, como profesionales, no podemos entender nuestro futuro sin incorporarla en el día a día”. Desde su experiencia añadió que “la ciencia se está transformando gracias a la IA” .

Mariona Sanz, Directora de Innovación y Desarrollo de Negocio del BSC. / Maite Cruz y Miquel González de la Fuente

«No podemos entender nuestro futuro sin la IA incorporada en el día a día» Mariona Sanz — Directora de Innovación y Desarrollo de Negocio del BSC

Los perfiles

El debate también puso el foco en el futuro del trabajo y los perfiles profesionales. Los ponentes coincidieron en que la IA será transversal a todas las profesiones y que emergerán tres grandes perfiles: técnicos especializados, perfiles híbridos capaces de traducir la tecnología a las necesidades de los usuarios, y directivos con visión estratégica. “El reto del talento es mayúsculo”, advirtieron, especialmente en un contexto en el que las necesidades cambian en cuestión de meses.

El debate, moderado por la periodista y directora del programa Mésnit de TV3, Marina Romero, concluyó reflexionando sobre el futuro de esta tecnología. El avance hacia una inteligencia artificial general requiere guardarraíles claros que garanticen un uso responsable de la tecnología. En este sentido, la soberanía tecnológica europea —desde el software hasta el hardware y la energía— se presenta como uno de los grandes retos de futuro.

“La IA no es una tecnología fallida ni pasajera”, concluyó María Galindo desde la Generalitat, sino que “ya está transformándolo todo, y nos estamos jugando mucho más de lo que parece”.