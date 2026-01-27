El caos en Rodalies paraliza también el transporte de mercancías

El accidente de Gelida y el colapso de la red de Rodalies han provocado una situación crítica en el transporte ferroviario de mercancías en Catalunya. Desde hace una semana apenas circulan trenes de mercancías, una situación sin precedentes que está teniendo graves consecuencias para las industrias y el transporte de mercancías en España y el sur de Europa.

El tráfico de mercancías ferroviarias, considerado tradicionalmente 'el hermano pobre' del sistema frente al transporte de pasajeros, se encuentra completamente bloqueado. Los trenes internacionales procedentes de Europa no pueden entrar en Catalunya y se están acumulando en Francia, especialmente en la estación de Le Soler en Perpinyà. El emplazamiento se encuentra colapsado por la acumulación de convoyes que no pueden cruzar la frontera.

Todo ello amenaza con generar serios problemas en las cadenas de producción, que afectan de lleno a las fábricas catalanas. Ni pueden enviar los materiales ya producidos ni recibir las materias primas, con plantas industriales completamente saturadas.

Muestra de la parálisis actual, es que desde que empezó el caos ferroviario en Catalunya solo ha circulado un único tren lanzadera entre las plantas de Seat entre Martorell y Barcelona, destinado al transporte de piezas de automoción entre fábricas. "Únicamente se han movido algunas locomotoras aisladas, pero ningún tren completo de mercancías", explican fuentes ferroviarias. Fuentes de la compañía de automoción han explicado a EL PERIÓDICO que hasta el momento no han tenido problemas para seguir produciendo con normalidad.

MARTORELL 27/01/2026 Sociedad Trenes de mercancías de carga pesada parados en las puertas de las fabricas en Martorell debido a los parones en las vias. Foto de Zowy Voeten/ El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Los trenes internacionales y los de ancho ibérico con destino al resto de España no pueden salir, lo que está generando serios problemas en las cadenas de producción. Fuentes del sector ferroviario denuncian que esta situación convierte a Catalunya en “la vergüenza del transporte de mercancías”. Subrayan además que, si se quiere reducir el número de camiones en las autopistas, el tráfico ferroviario de mercancías es esencial y estratégico desde el punto de vista técnico y medioambiental.

Ya antes de esta semana había problemas, ya que la red en enero ha funcionado con disfunciones. Había cancelaciones previas, que han terminado de estallar con el temporal y han llevado a los responsables logísticos a una situación desesperada, ya que se están bloqueando cadenas de producción en países como Alemania y Bélgica. Según datos del Túnel del Pertús, por esta infraestructura clave, que une Francia con Catalunya tanto para el tráfico de pasajeros como para el de mercaderías, desde el pasado día 21 hasta este martes deberían haber circulado 83 trenes de carga; la realidad es que lo han hecho sólo 22. Se ha mantenido sólo el 26% del tráfico previsto.

“Tenemos un grave daño de imagen. Todo el mundo se está preguntando qué pasa en Barcelona; la gente tiene que confiar en la red ferroviaria”, indica Joan Carles Salmerón, director del Centro de Estudios del Transporte, Terminus.

Una empresa del sector contactada por este diario habla así de la gravedad de la situación: "No hay transparencia y la realidad es que el sistema ha colapsado, y en consecuencia el tráfico de mercaderías lo ha acusado". Fuentes de esta compañía, que piden el anonimato, apuntan que la gran mayoría de trenes de mercaderías al extranjero pasan por el túnel de Rubí, que no está en funcionamiento.

Sobre esta incidencia ha hablado el director de construcción de obras de Adif, Ángel Contreras, que ha admitido que la situación és "complicada" y ha confirmado que una empresa trabaja ya para resolver el problema. Contreras ha remarcado que el túnel de Rubí és "una infraestructura fundamental" y que la "máxima prioridad" es que los trenes puedan volver a circular con "la seguridad que corresponde", sin atreverse a dar plazos.

Se da la circunstancia de que el pasado agosto Adif licitó por 23,3 millones unas obras para mejorar el túnel, que presentaba "grietas sin tratar en tramos sin refuerzo", "humedades y filtraciones" y "poco recubrimiento" en algunas zonas.

El impacto hace que las empresas del sector hayan podido operar tan sólo un 30% de los convoyes previstos, pero la afectación es mayor porque está repercutiendo a nivel europeo. "Los trenes que no pueden llegar a destino ya no salen, se quedan en Francia y están colapsando también el transporte de mercaderías ferroviario en ese país", apunta una voz conocedora de la situación a EL PERIÓDICO. De hecho, la acumulación de contenedores se está dejando notar también en otros países, como es el caso de Bélgica, según las fuentes consultadas por este diario.

En condiciones normales, la circulación de mercancías se concentra principalmente en franjas horarias nocturnas y de madrugada, cuando la red tiene menos tráfico de Rodalies: entre las 22.00 y las 24.00 horas, durante la noche y primeras horas de la mañana, especialmente entre las 5.00 y las 7.00. Durante el día, la circulación es muy limitada debido a la saturación por los trenes de pasajeros. Actualmente, sin embargo, la circulación es prácticamente nula.

La situación resulta especialmente preocupante en un momento en que se han realizado importantes inversiones en el sector, como la nueva estación de mercancías de La Llagosta, con una inversión millonaria. El tráfico ferroviario de mercancías es esencial para reducir los camiones en las autopistas y estratégico desde el punto de medioambiental y Catalunya ya sufre un gran déficit en este ámbito. El sector reclama soluciones urgentes para restablecer el tráfico de mercancías y evitar un colapso aún mayor del sistema logístico e industrial.